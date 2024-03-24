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У Хмельницькому відбулася акція на підтримку демобілізації військових
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У Хмельницькому відбулася акція на підтримку демобілізації військових

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Акція в підтримку демобілізації військових
Акція в підтримку демобілізації військових, 24 березня. Фото: Суспільне Хмельницький

Сьогодні, 24 березня, у Хмельницькому відбулася акція на підтримку демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби. У мирному пікеті зібралися 33 учасника.

Про це Суспільному розповіла дружина військовослужбовця Юлія.

За її словами, учасники акції зібралися біля кінотеатру ім.Т.Г. Шевченка і пройшли ходою до "Либідь Плази".

У Хмельницькому відбулася акція на підтримку демобілізації військових
Учасники акції пройшлись мирною ходою центром Хмельницького, 24 березня 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

"Ми вимагаємо від Верховної Ради внести зміни в законопроєкт, згідно з яким, однією з підстав для звільнення військовослужбовців є безперервна служба під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Сьогодні ми збирали підписи до президента, до Верховної ради щодо встановлення чітких та справедливих термінів служби. Багато людей ставили підписи, тим самим дякували військовим", — пояснила Юлія.

акція на підтримку демобілізації військових
На мирний мітинг вийшло 33 учасника, 24 березня 2024. Фото:Суспільне Хмельницький

Це вже дев'ятий мітинг, каже дружина військовослужбовця, наступний відбудеться за два-три тижні, дивлячись, як будуть розгортатися події у Верховній раді.

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