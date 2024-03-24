В Охтирці поховають військовослужбовця Олександра Ведмідь

25 березня в Охтирці на Сумщині попрощаються із солдатом Олександром Ведмідем. Військовослужбовець загинув на Донеччині 19 березня.
Про це Суспільному повідомили в Охтирському районному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Олександр Ведмідь був стрільцем, помічником гранатометника. Прийшов на службу 16 червня 2022 року.
Зник безвісти 19 березня 2024 року на Донеччині. Згодом з'ясували, що там і загинув під час виконання бойового завдання.
Відспівування та поховання Олександра відбудеться в Охтирському районі на Сумщині.
Нагадаємо, що у Сумах працює регіональне представництво з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Куди можуть звернутися люди, які втратили зв'язок із рідними. На яку допомогу вони можуть розраховувати та чого не варто робити у разі втрати зв'язку із рідною людиною — в інтерв'ю Суспільного за посиланням.
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