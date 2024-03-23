Допомога родинам зниклих безвісти: які послуги можна отримати у Сумах

У Сумах працює регіональне представництво з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, куди можуть звернутися люди, які втратили зв'язок із рідними. На яку допомогу вони можуть розраховувати та чого не варто робити у разі втрати зв'язку із рідною людиною — в інтерв'ю Суспільному розповіла головна спеціалістка з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин по центральному та північному регіонах МВС Марія Павена.

Маріє, як ви почали представляти інтереси людей, які розшукують своїх рідних? Розкажіть свою історію.

В мене під час війни у 22-му році зник безвісти чоловік і розпочинала свій шлях по його пошуку самостійно, теж зіштовхнулася з цим вперше. Намагалася робити це так, як відчувало моє серце. Вперше я звернулась сюди в область і потрапила на дуже порядну людину. Він мене направив в усі структури, які я мала пройти тут, на місці, саме по Сумській області. Далі в мене вже були списки всієї бригади його, ми шукали, звіряли місце зникнення, шукали координати, де зникли наші рідні, комунікували з, на той момент був Офіс уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти комунікували з цим офісом. Там я познайомилася з керівником і через деякий час він взяв мене до себе регіональним представником.

Яку наразі допомогу ви надаєте людям?

Це допомога консультаційного характеру, весь алгоритм дій, куди вони мають звертатися. Я надаю контакти, електронні пошти, куди вони мають звертатися, які анкети подавати, якщо в них є проблематика з заповненням. Якщо десь немає співпраці з військовою частиною чи з військкоматом - все це ми налагоджуємо комунікації між родиною та тими структурами, які не працюють відповідно до своєї компетенції.

Як до вас можна звернутися?

Є сайт наш "Секретаріат уповноваженого з питань осіб зникли безвісти за особливих обставин". Там дуже багато інформації про всі регіональні представництва, наше представництво знаходиться в місті Суми, вул. Чорновола, 55. Працюємо з 9:00 до 18:00, приймання громадян з понеділка по п'ятницю до 16:00. Якщо людина прийшла в будь-який інший день, то звичайно я приймаю і даю консультацію всю, яка потребується.

Є така історія, яка вразила особисто вас?

Насправді є історії, які дуже для мене болючі: коли ти знайшов в полоні хлопця, але його мати не дочекалася. Це дуже боляче для мене, тому що це була моя бригада, бригада мого чоловіка. Це були мої жінки, з якими я співпрацювала весь час і в мене дуже багато є дівчат, які їздять на обміни. А коли хлопці приїжджають, показують фотографії й таким чином ми знаходимо підтвердження того, що з цим був чи цим був в полоні, цього бачив, прізвище чув — і таким чином ми по своїй бригаді знайшли 48 осіб за рік. Для мене це теж велика цифра і здається, що воно дає таке натхнення працювати далі, адже є результат.

Чи є чіткий алгоритм дій, якщо зникла людина на війні?

Якщо людина не виходить понад три дні на зв'язок, рідні повинні отримати сповіщення з територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З цим сповіщенням мають йти в Нацполіцію писати заяву. Далі отримують витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, визнаються потерпілою стороною. Наступний крок — рідня здає ДНК-аналізи обов'язково. Бажано, щоб здавали два члени сім'ї, мати і батько або сестра і батько. Потім — національно-інформаційне бюро, гаряча лінія "1648". Вони збирають інформацію про всіх зниклих безвісти, загиблих та полонених та ведуть базу, відповідно до своєї організації. Далі — звернення до об'єднаного центру з розшуку та звільнення полонених, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації при Службі безпеки України. Там також подається заявка, люди заповнюють цю анкетку і подають всю інформацію про свого рідного і ця інформація йде далі в структуру, тому що Служба безпеки України безпосередньо займається потім опитуванням звільнених полонених і може отримувати інформацію, хто був з ким в полоні, хто чув які прізвища і потім всю інформацію вже опрацьовують й вносять до особистого кабінету, який заводиться в Координаційному штабі.

Марія Павена. Фото: Суспільне Суми

З минулого року запрацював єдиний реєстр безвісти зниклих. Він допомагає?

Це реєстр, де ми накопичуємо інформацію про безвісти зниклих людей за особливих обставин, видаємо витяги для отримання людьми соціальної допомоги. Відповідно до законодавства, кожна дружина має право отримати пенсію, якщо є неповнолітні діти. Тому цей витяг потрібно отримувати, якщо безвісти зникла людина і у вас немає там дітей неповнолітніх, ви все одно повинні надати інформацію по цій людині, бо ми цю інформацію накопичуємо і ведемо статистику скільки зниклих безвісти осіб. Якщо звільнені з полону, то звичайно вони знімаються з обліку.

Чи можемо озвучити статистику Сумщині по зниклих безвісти?

Цифри постійно змінюються, тому конкретної цифри по області чи по регіонах, на жаль, немає.

Що не потрібно робити, якщо людина пропала?

Не потрібно виставляти особисту інформацію про військовослужбовця, про свої контактні дані в соцмережі. Ні в якому разі цього робити не потрібно, тому що потім ця інформація звичайно потрапляє до наших агресорів і вони можуть шантажувати родину. Далі є шахраї, які цим користуються.

Є такі випадки на Сумщині?

Звичайно, так, були такі випадки в мене, що дзвонили з проханням "дайте 5 тисяч доларів або ваш брат буде цілу ніч голий на вулиці стояти". Я рекомендую не реагувати на такі повідомлення. Якщо такий випадок трапився, краще звернутися до поліції, написати заяву про шахрайство і нацполіція буде вже далі опрацьовувати ситуацію.

Яку держава надає фінансову допомогу тим, хто має статус зниклого безвісти?

Якщо є малолітні діти, то це пенсія на малолітніх дітей. Плюс родина, у якої чоловік чи син в полоні, отримують повністю його забезпечення. Тобто його заробітну плату та бойові виплати. Також, якщо є полон, то Міністерство реінтеграції раз в рік виплачує 100 000 грн на родину.

Дуже б хотілося, щоб ці хлопці повернулися на свою рідну землю і пройшли адаптаційний період і просто зрозуміли, що вони вдома.

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