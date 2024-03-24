Через падіння уламків безпілотників РФ у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. У місті без опалення залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів та 3 тисячі будинків.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Станом на 10.00 24 березня роботу майже всіх районних котелень вже відновлено, повідомили у Криворізькій теплоцентралі. За повідомленням, нині триває процес виявлення пошкоджень на теплових мережах, через які виникли аварійні зупинки мережевих насосів.

За словами місцевої жительки Катерини, вночі почула вибухи, через деякий час в квартирі стало прохолодно.

"Сильний був вибух такий, і ми буквально десь через годину помітили, що в квартирі холодного. Батареї холодні", – каже вона.

Жителька Кривого Рогу Катерина. Фото: Суспільне Дніпро

Житель міста Владислав каже, почули вибухи та спустились в укриття. Після повернення в квартиру відчули, що в помешканні стало прохолодно.

"Повершувшись, виявили, що батареї стають холоднішими, бо маємо звичку щоразу перевіряти їх. Знову...Вже котрий раз за останні два місяці ми залишились без опалення. На щастя, погода зараз стає теплішою, тому не думаю, що його відсутність буде критичним для нас", – розповів чоловік.

Багатоповерхівка у Кривому Розі. Фото: Суспільне Дніпро

Голова правління ОСББ однієї з багатоповерхівок міста Оксана Краснова розповіла, що вранці виявили, що у будинку немає опалення.

"Вода з будинку пішла вся, ми нічого не встигли перекрити. Система опалення порожня. Це буде "бити по кишені" наших жителів. Якби хоч вчасно попередили, ми б перекрили крани і вода б залишилась в будинку. Мешканці теж шоковані", – розповіла вона.

Оксана Краснова. Фото: Суспільне Дніпро

Авторка – Наталія Качуровська.

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