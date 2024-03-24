НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вдвічі менше тролейбусів курсують вулицями Хмельницького
ІНФРАСТРУКТУРАРегіони

Вдвічі менше тролейбусів курсують вулицями Хмельницького

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тролейбус
Тролейбус на зупинці у Хмельницькому. ХКП "Електротранс"

Сьогодні, 24 березня, у Хмельницькому на маршрути виїхало 24 тролейбуса, що удвічі менше, ніж зазвичай виїжджають у вихідні. Також містом рухається вісім автобусів, які виїхали на деякі тролейбусні маршрути.

Про це Суспільному повідомили у хмельницькому комунальному підприємстві "Електротранс".

За їх інформацією, у зв'язку з недавніми обстрілами енергетичної інфраструктури довелося зменшити кількість електротранспорту, що виїжджає на маршрути.

"Сьогодні виїхало 24 тролейбуси, які курсують вулицями центру, Ракове, Озерною. Також їздить вісім автобусів, які рухаються по маршрутах тролейбусів 7, 7а та 11. Вулицями Інститутською, Тернопільською, Львівське шосе електротранспорт сьогодні не їздить", — розповіли в "Електротрансі".

Зазвичай у вихідні вулицями міста курсує 50 тролейбусів.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
тариф, проїзд, громадський транспорт, вартість, міська влада, Житомир
"Вартість проїзду у Житомирі можуть підвищити у квітні", — заступник міського голови Олександр Шевчук
Дніпро, погода
Відключення опалення у Кривому Розі, обстріл Нікопольщини. Головні новини Дніпропетровщини 24 березня
Бювет у Добропіллі на Донеччині
У Добропіллі через місяць після обстрілу запрацював бювет: графік роботи
Багатоповерхівки, Кривий Ріг
Через атаку РФ у Кривому Розі без опалення лікарні, навчальні заклади та багатоповерхівки: що кажуть місцеві жителі
На початок