Вдвічі менше тролейбусів курсують вулицями Хмельницького

Сьогодні, 24 березня, у Хмельницькому на маршрути виїхало 24 тролейбуса, що удвічі менше, ніж зазвичай виїжджають у вихідні. Також містом рухається вісім автобусів, які виїхали на деякі тролейбусні маршрути.

Про це Суспільному повідомили у хмельницькому комунальному підприємстві "Електротранс".

За їх інформацією, у зв'язку з недавніми обстрілами енергетичної інфраструктури довелося зменшити кількість електротранспорту, що виїжджає на маршрути.

"Сьогодні виїхало 24 тролейбуси, які курсують вулицями центру, Ракове, Озерною. Також їздить вісім автобусів, які рухаються по маршрутах тролейбусів 7, 7а та 11. Вулицями Інститутською, Тернопільською, Львівське шосе електротранспорт сьогодні не їздить", — розповіли в "Електротрансі".

Зазвичай у вихідні вулицями міста курсує 50 тролейбусів.

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