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Розстріл трьох людей в Коханах на ТОТ Херсонщини: окупанти не віддають рідним тіла вбитих чоловіків
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Розстріл трьох людей в Коханах на ТОТ Херсонщини: окупанти не віддають рідним тіла вбитих чоловіків

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Російські окупанти не віддають рідним тіла трьох вбитих військовослужбовцями РФ жителів села Кохани Херсонської області.

Про це у Telegram повідомив Центр прав людини ZMINA.

Повідомляється, що минулого тижня в окупованому селі Кохани знайшли вбитими трьох чоловіків – Олександра Карпуся, Олександра Голенкова та Миколу Вознова.

"Окупанти провели так звані "слідчі дії" й затримали двох військовослужбовців з Волгоградської області РФ. Єдине, що відомо про вбивство – на тілах чоловіків були виявлені вогнепальні поранення", — йдеться у дописі.

Також Центр повідомив, що тіла вбитих пролежали три дні, бо ніхто не хотів їхати їх забирати. Наразі окупанти не віддають тіла рідним чоловіків.

Раніше обласна прокуратура повідомила, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу військовими РФ людей на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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