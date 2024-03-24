У місті Ковелі вранці 24 березня сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового будинку на вулиці Незалежності.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області.

Повідомлення про те, що з квартири йде дим, на службу порятунку 101 надійшло о 8:22. Рятувальники, які прибули на місце події, встановили автодрабину до вікна квартири.

Пожежа в квартирі на вулиці Незалежності в Ковелі, 24 березня 2024 року. Держслужба з надзвичайних ситуацій у Волинській області

У процесі розвідки житла в задимленій квартирі виявили власника помешкання, якого вивели на вулицю та передали медикам екстреної медичної допомоги.

Власника квартири врятували. Держслужба з надзвичайних ситуацій у Волинській області

На гасіння подали два водяних стволи, вогонь вдалося приборкати менш як за 15 хвилин. У ДСНС зазначили, що причиною пожежі в помешканні стало необережне поводження власника з вогнем.

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