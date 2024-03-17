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Під час пожежі в багатоповерхівці у Луцьку евакуювали 5 людей
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Під час пожежі в багатоповерхівці у Луцьку евакуювали 5 людей

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Пожежа на Кравчука у Луцьку — евакуювали 5 людей
Рятувальники евакуйовують підлітка з будинку на Кравчука у Луцьку, де спалахнула пожежа, 17 березня 2024. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

Ввечері, 17 березня на вулиці Кравчука у Луцьку виникла пожежа у багатоповерховому житловому будинку.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області (ДСНС), рятувальники евакуювали п'ятьох мешканців будинку. Серед них — двоє дітей.

За даними ДСНС, пожежа спалахнула в приміщенні сушки між другим і третім поверхами. "Загалом під час пожежі фахівці ДСНС евакуювали двоє дітей з квартири на дев'ятому поверсі та троє дорослих з квартир на восьмому поверсі" — додали рятувальники.

Ліквідували пожежу за 25 хвилин. Травмованих, кажуть в ДСНС, немає. Причину займання ще з'ясовують.

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