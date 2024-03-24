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На Хмельниччині попрощаються з 26-річним лейтенантом Дмитром Сметаною
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На Хмельниччині попрощаються з 26-річним лейтенантом Дмитром Сметаною

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Дмитро Сметана
Загиблий лейтенант Дмитро Сметана. Фото: Кам'янець-Подільська районна рада

Сьогодні, 24 березня 2024, у Кам'янці-Подільському Хмельницької області попрощаються з прикордонником, лейтенантом Дмитром Сметаною, який загинув на фронті внаслідок артобстрілу. Він був родом з села Смотрич. Бійцю назавжди залишається 26 років.

Про втрату повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

"Дмитро був справедливим, відповідальним чуйним та добрим, справжнім. Його відданість, мужність і самопожертва завжди будуть прикладом", — написав Сімашкевич.

Дмитро Сметана був родом з села Смотрич. Навчався в Кам'янець-Подільському НВК №3. Також він закінчив Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну.

"Пам'ятаємо його доброю, товариською світлою людиною, гарним товаришем, надійним другом", — написали на Facebook-сторінці навчального закладу.

26-річний прикордонник загинув на фронті внаслідок артобстрілу.

Попрощаються з лейтенантом Дмитром Сметаною сьогодні, 24 березня, у Кам'янці-Подільському. Поховають бійця у рідному селі Смотрич.

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