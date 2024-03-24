На Хмельниччині чути звуки вибухів: що відомо

Проти ночі 24 березня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 01:40 було чути звуки вибухів. В області працювали сили протиповітряної оборони

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

З початком тривоги на Хмельниччині у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА з Вінничини в західному напрямку та загрозу для області.

О 02:41 у Повітряних силах повідомили про рух ударних БпЛА Хмельниччиною у західному напрямку та про рух "шахедів" з Вінниччини північно-західним курсом.

О 03:50 на Хмельниччині знову було чути звуки вибухів — в області працювала ППО.

Зранку Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що знищили 18 ракет та 25 шахедів.

Зранку 24 березня жителі області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. За повідомленням Сергія Тюріна, на Хмельниччині працювали сили ППО.

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