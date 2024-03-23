У Словаччині відбудуться президентські вибори

Вибори президента Словаччини відбудуться 23 березня. Близько 4,3 млн виборців зможуть обрати главу держави з девʼять кандидатів.

Про це повідомляють словацькі ЗМІ.

Головним претендентом на перемогу, згідно з опитуваннями населення, є 48-річний Пітер Пеллегріні, спікер Національної ради (парламенту) та лідер партії "Голос — соціальна демократія".

У Словаччині учасники виборів відкриються о 07:00 (08:00 за київським часом). Голосування завершиться о 22:00 (23:00 за Києвом). Після цього підрахують голоси протягом декількох годин. Підсумки будуть оприлюднені вранці в неділю 24 березня.

Експерти стверджують, що буде потрібно другий тур виборів, який відбудеться 6 квітня. На їхню думку, суперником головного претендента на перемогу буде колишній глава МЗС Словаччини Іван Корчок, який спирається на підтримку опозиційних ліберальних партій країни.

Останні опитування виборців свідчать про перемогу Пеллегріні у другому турі. прогнози на основі цих опитувань свідчать, що він зможе отримати близько 55% голосів, а Корчок — приблизно 45%.

Ставлення кандидатів до Росії та України

Пеллегріні поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією, які різко змінилися після вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителів Словаччини.

Пеллегріні не відкидає єдиного підходу Євросоюзу до РФ щодо ситуації в Україні, але зазначає, що необхідно враховувати вплив санкцій на економіку країн блоку.

Проте його опонент Корчок підтримує жорсткий підхід до РФ і надання Україні всіх видів допомоги, включаючи військову.