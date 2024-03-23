НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Луцьку влаштували автопробіг на підтримку військовополонених
ЛЮДИПолонМаріупольРегіони

У Луцьку влаштували автопробіг на підтримку військовополонених

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

В обласному центрі Волині 24 березня відбувся автопробіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону та усіх воїнів, які перебувають у російському полоні.

Автопробіг, який зініціювали родини полонених військовослужбовців, стартував від центру міста о 13:00.

У Луцьку влаштували автопробіг на підтримку військовополонених
Мирна акція "Автопробіг на підтримку військовополонених". Суспільне Луцьк

Перед автопробігом учасники акції тримали плакати з фотографіями військових та написами "Поверніть Героїв додому", "Поки ми живемо — вони виживають", "Незламні люди звуться АЗОВ"", Полон вбиває".

У Луцьку влаштували автопробіг на підтримку військовополонених
Мирна акція "Автопробіг на підтримку військовополонених". Суспільне Луцьк

Після мирної акції учасники сформували автоколону та з прапорами проїхалися центральними вулицями Луцька.

У Луцьку влаштували автопробіг на підтримку військовополонених
Мирна акція "Автопробіг на підтримку військовополонених". Суспільне Луцьк

Автомобілі рухалися у дві колони, маршрут пролягав через декілька вулиць обласного центру.

У Луцьку влаштували автопробіг на підтримку військовополонених
Мирна акція "Автопробіг на підтримку військовополонених". Суспільне Луцьк

Серед тих, хто долучився до автопробігу — колишній військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Микола Дмитрук. З його слів, у полоні багато його побратимів.

"Це мої побратими, розписи тут їхні. Декого, на жаль, уже нема в живих... Все буде Україна. Ми переможемо агресора! Хай даже не надіються", — сказав чоловік.
У Луцьку влаштували автопробіг на підтримку військовополонених
Микола Дмитрук. Суспільне Луцьк

Мирну акцію ініціювала й організувала дружина полоненого з Маріупольського гарнізону Сергія Світлана Теплякова. Вона розповіла, що 24 березня — 675 день полону її чоловіка.

"20-го травня 2022 року вони виходили з Азовсталі за наказом. З того часу він знаходиться у ворожому полоні. Телефонували мені багато людей, що дуже приємно. Запитували, як доїхати, як під’їхати, що хочуть долучитися теж", — сказала жінка.
У Луцьку влаштували автопробіг на підтримку військовополонених
Світлана Теплякова (по центру). Суспільне Луцьк

Рух транспорту з 12:30 до 14:00 призупинили на восьми вулицях міста. Учасників мирної акції супроводжували патрульні. За громадським порядком стежили поліцейські Луцького районного управління поліції.

У Луцьку влаштували автопробіг на підтримку військовополонених
Мирна акція "Автопробіг на підтримку військовополонених". Суспільне Луцьк

Зі слів організаторки заходу Світлани Теплякової, автопробіг формувала колона орієнтовно з сотні машин, що були оздоблені національною символікою.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Евакуація з Великописарівської громади
Волонтери допомогли евакуювати 23 людини з Великописарівської громади у Чернівецьку область
Родини Кошель та Вороновські, які виїхали з Маріуполя до Запоріжжя та відновили бізнес
"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
Адам Ляхович грає на дудці-викрутці
Грає на дудці-викрутці, плете коші з пластику і пише псалми: історія 90-річного Адама Ляховича з Рівненщини
Російські військові обстріляли Красногорівку Донецької області, поранені троє людей
Російські військові двічі обстріляли місто Красногорівка Донеччині — поранені троє людей
На початок