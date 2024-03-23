В обласному центрі Волині 24 березня відбувся автопробіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону та усіх воїнів, які перебувають у російському полоні.
Автопробіг, який зініціювали родини полонених військовослужбовців, стартував від центру міста о 13:00.
Перед автопробігом учасники акції тримали плакати з фотографіями військових та написами "Поверніть Героїв додому", "Поки ми живемо — вони виживають", "Незламні люди звуться АЗОВ"", Полон вбиває".
Після мирної акції учасники сформували автоколону та з прапорами проїхалися центральними вулицями Луцька.
Автомобілі рухалися у дві колони, маршрут пролягав через декілька вулиць обласного центру.
Серед тих, хто долучився до автопробігу — колишній військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Микола Дмитрук. З його слів, у полоні багато його побратимів.
"Це мої побратими, розписи тут їхні. Декого, на жаль, уже нема в живих... Все буде Україна. Ми переможемо агресора! Хай даже не надіються", — сказав чоловік.
Мирну акцію ініціювала й організувала дружина полоненого з Маріупольського гарнізону Сергія Світлана Теплякова. Вона розповіла, що 24 березня — 675 день полону її чоловіка.
"20-го травня 2022 року вони виходили з Азовсталі за наказом. З того часу він знаходиться у ворожому полоні. Телефонували мені багато людей, що дуже приємно. Запитували, як доїхати, як під’їхати, що хочуть долучитися теж", — сказала жінка.
Рух транспорту з 12:30 до 14:00 призупинили на восьми вулицях міста. Учасників мирної акції супроводжували патрульні. За громадським порядком стежили поліцейські Луцького районного управління поліції.
Зі слів організаторки заходу Світлани Теплякової, автопробіг формувала колона орієнтовно з сотні машин, що були оздоблені національною символікою.
Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.