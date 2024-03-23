В обласному центрі Волині 24 березня відбувся автопробіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону та усіх воїнів, які перебувають у російському полоні.

Автопробіг, який зініціювали родини полонених військовослужбовців, стартував від центру міста о 13:00.

Мирна акція "Автопробіг на підтримку військовополонених". Суспільне Луцьк

Перед автопробігом учасники акції тримали плакати з фотографіями військових та написами "Поверніть Героїв додому", "Поки ми живемо — вони виживають", "Незламні люди звуться АЗОВ"", Полон вбиває".

Мирна акція "Автопробіг на підтримку військовополонених". Суспільне Луцьк

Після мирної акції учасники сформували автоколону та з прапорами проїхалися центральними вулицями Луцька.

Мирна акція "Автопробіг на підтримку військовополонених". Суспільне Луцьк

Автомобілі рухалися у дві колони, маршрут пролягав через декілька вулиць обласного центру.

Мирна акція "Автопробіг на підтримку військовополонених". Суспільне Луцьк

Серед тих, хто долучився до автопробігу — колишній військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Микола Дмитрук. З його слів, у полоні багато його побратимів.

"Це мої побратими, розписи тут їхні. Декого, на жаль, уже нема в живих... Все буде Україна. Ми переможемо агресора! Хай даже не надіються", — сказав чоловік.

Микола Дмитрук. Суспільне Луцьк

Мирну акцію ініціювала й організувала дружина полоненого з Маріупольського гарнізону Сергія Світлана Теплякова. Вона розповіла, що 24 березня — 675 день полону її чоловіка.

"20-го травня 2022 року вони виходили з Азовсталі за наказом. З того часу він знаходиться у ворожому полоні. Телефонували мені багато людей, що дуже приємно. Запитували, як доїхати, як під’їхати, що хочуть долучитися теж", — сказала жінка.

Світлана Теплякова (по центру). Суспільне Луцьк

Рух транспорту з 12:30 до 14:00 призупинили на восьми вулицях міста. Учасників мирної акції супроводжували патрульні. За громадським порядком стежили поліцейські Луцького районного управління поліції.

Мирна акція "Автопробіг на підтримку військовополонених". Суспільне Луцьк

Зі слів організаторки заходу Світлани Теплякової, автопробіг формувала колона орієнтовно з сотні машин, що були оздоблені національною символікою.

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