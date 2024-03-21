У Луцьку 24 березня тимчасово призупинять рух транспорту

У неділю, 24 березня, в Луцьку тимчасово перекриють рух для автомобільного транспорту через проведення мирної акції "Автопробіг на підтримку військовополонених".
Рух призупинять з 12:30 до 14:00, сказано в розпорядженні міського голови.
Колона учасників акції на автівках стартуватиме від Театрального майдану. Далі учасники рухатимуться за маршрутом: проспект Волі — вулиця Рівненська — проспект Відродження — проспект Молоді — проспект Соборності — проспект Перемоги — проспект Василя Мойсея — вулиця Винниченка — Театральний майдан.
Учасників мирної акції супроводжуватимуть патрульні. За громадським порядком будуть стежити поліцейські Луцького районного управління поліції.
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