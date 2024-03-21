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У Луцьку 24 березня тимчасово призупинять рух транспорту
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У Луцьку 24 березня тимчасово призупинять рух транспорту

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Проспект Волі Луцьк
Проспект Волі в Луцьку. Суспільне Луцьк

У неділю, 24 березня, в Луцьку тимчасово перекриють рух для автомобільного транспорту через проведення мирної акції "Автопробіг на підтримку військовополонених".

Рух призупинять з 12:30 до 14:00, сказано в розпорядженні міського голови.

Колона учасників акції на автівках стартуватиме від Театрального майдану. Далі учасники рухатимуться за маршрутом: проспект Волі — вулиця Рівненська — проспект Відродження — проспект Молоді — проспект Соборності — проспект Перемоги — проспект Василя Мойсея — вулиця Винниченка — Театральний майдан.

Учасників мирної акції супроводжуватимуть патрульні. За громадським порядком будуть стежити поліцейські Луцького районного управління поліції.

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