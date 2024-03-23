Байден підписав проєкт бюджету США на 2024 рік

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні 23 березня підписав законопроєкт про фінансування американського уряду на суму 1,2 трильйона доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому.

"Двопартійний законопроєкт про фінансування, який я щойно підписав, тримає уряд відкритим, інвестує в американський народ і зміцнює нашу економіку та національну безпеку. Ця угода являє собою компроміс, а це означає, що жодна зі сторін не отримала всього, що хотіла", — йдеться у заяві Байдена.

Водночас президент США наголосив, що робота Конгресу ще не закінчена та закликав Палату представників ухвалити проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню.

"Палата представників повинна прийняти двопартійний проєкт щодо національної безпеки для просування наших інтересів... І Конгрес повинен прийняти двопартійну угоду про безпеку кордонів — найжорсткішу та найсправедливішу реформу за останні десятиліття, щоб забезпечити нам політику та фінансування, необхідні для забезпечення безпеки кордону. Настав час це зробити", — сказав він.

У січні Палата представників Конгресу схвалила проміжний законопроєкт про фінансування та запобігання частковому припиненню роботи уряду до початку березня.

19 січня президент США Джо Байден підписав тимчасове продовження фінансування федеральних установ та уникнення урядового "шатдауну", що міг настати 20 січня.