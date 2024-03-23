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Головні новини Харкова та області 24 березня: графік відключень світла, поранені внаслідок обстрілів Куп'янська
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Головні новини Харкова та області 24 березня: графік відключень світла, поранені внаслідок обстрілів Куп'янська

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харків, автобус
Черга на автобус у Харкові під час блекауту, 22 березня 2024 року. Суспільне Харків/Марія Солодовнік

Останні новини Харкова та Харківської області за 24 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.

Графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та області

Графік погодинних відключень електроенергії для Харкова й області з 25 по 31 березня опублікував очільник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові світла не буде:

  • Шевченківський та Київський райони — з 9:00 до 15:00;
  • Слобідський, Основ'янський райони — з 15:00 до 21:00;
  • Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони — з 21:00 до 03:00;
  • Холодногірський, Новобаварський райони — з 03:00 до 09:00.

В області світло відключатимуть:

  • Мереф'янська тергромада, Люботинська тергромада — з 9:00 до 11:00;
  • Зміївська тергромада, Балакліївська тергромада — 11:00 до 13:00;
  • Чугуївська тергромада, Ізюмська тергромада — з 13:00 до 15:00;
  • Богодухівська тергромада, Дергачівська тергромада — з 15:00 до 17:00.

Близько 40% споживачів у Харкові — зі світлом, 60% — з опаленням

Про це в етері нацмарафону розповів міський голова Ігор Терехов.

За його словами, водопостачання та водовідведення відновлено практично в усіх будинках містян.

"Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Зараз заживлено близько 40% будинків. Дуже серйозні руйнації — зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Точної дати повного відновлення ніхто сказати не може. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто", - зазначив Ігор Терехов.

Думки харківʼян про заяву щодо "санітарної зони" в Україні, а також — чи бояться окупації?

За даними аналітиків Інституту вивчення війну (ISW), під час передвиборчої кампанії Путін заявив про ідею "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, яка виведе російську територію, а також тимчасово окуповані території Україну, за межі досяжності як фронтових артилерійських систем, так і систем дальнього радіусу дії.

Як жителі Харкова, який розташований у кількох десятках кілометрів від держкордону, ставляться до цієї заяви, а також чи бояться прориву кордону і загрози можливої окупації — дивіться.

Лінія 104 тимчасово не працює у деяких населених пунктах Харківської області після ракетних ударів РФ по Харкову

Про це повідомила пресслужба ОВА.

Викликати аварійну службу газу можна за резервними номерами дільниць Харківської філії "Газмережі":

Зміївське УЕГГ:

  • Первомайська дільниця, 067 550 62 86.

Куп'янське УЕГГ:

  • Куп'янська дільниця 095 209 00 56;
  • Борівська дільниця 067 551 67 07;
  • Ізюмська дільниця 067-551-73-34.

Мереф'янське УЕГГ:

  • Липецька дільниця 067-551-77-42;
  • Мереф'янська дільниця, 067-551-31-10;
  • Южанська дільниця, 067-551-31-95;
  • Безлюдівська дільниця, 067-551-32-68;
  • Люботинська дільниця, 067-551-78-03.

Чугуївське УЕГГ:

  • Чугуївська дільниця 067-551-25-02;
  • Балаклійська дільниця 067-551-28-80;
  • Андріївська дільниця 067-551-29-26;
  • Печенізька дільниця, 067-551-26-63.

Харківська міська філія:

  • 067-500-28-99;
  • 063-368-36-48;
  • 067-406-17-62.

Графіки відключень для Харкова наразі коригують та оприлюднять по готовності

Про це повідомив речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.

"Зараз графіки в процесі коригування, бо всім зрозуміло, що поточна ситуація вкрай складна", — зазначив речник.

Прогноз погоди у Харкові та області 25 березня

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі у західній половині області місцями невеликий дощ, у східній половині без істотних опадів;
  • Вдень без істотних опадів;
  • Вітер південний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря в Харківській області: вночі 1-6° тепла, вдень 9-14º тепла;
  • Температура повітря в Харкові: вночі 4-6° тепла, вдень 10-12º тепла.

Росіяни обстріляли автівку, якою до прифронтових зон Харківщини везли гуманітарну допомогу

Про це Суспільне Харків повідомив помічник начальника Нацполіції Харківщини Вячеслав Марков.

Авто, в якому перебували помічник начальника поліції та волонтери, за приблизними даними, атакували з міномета.

"Тільки дивом ніхто не постраждав. Гуманітарну допомогу доставили", — сказав Марков.

Для 200 тисяч абонентів у Харкові ввели погодинні обмеження електрики

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Найскладнішою лишається ситуація у Харкові. Через значні пошкодження наразі неможливо одночасно заживити усіх абонентів. Щоб забезпечити доступ усіх споживачів до електроенергії, введені погодинні обмеження для 200 тисяч абонентів. Критична інфраструктура заживлена", — зазначили в повідомленні.

Туберкульоз на Харківщині: скільки випадків зафіксували у 2023 році та які послуги для хворих безплатні

У 2023 році у Харківській області зафіксували 1237 нових випадків туберкульозу, загалом у регіоні — 4799 хворих на туберкульоз.

Про це Суспільне Харків повідомили в НСЗУ.

У Харківській області безплатну меддопомогу хворим надають у 24 закладах.

"Пацієнти із встановленим діагнозом "туберкульоз" можуть звернутися до лікарні без направлення. В протитуберкульозному диспансері чи фтизіатричному центрі оглянуть пацієнта та скерують подальший маршрут. Підставами для отримання лікування також є направлення сімейного або лікуючого лікаря та переведення з іншого медичного закладу", – говорить директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

Тіло 72-річного чоловіка знайшли на пожежі у Харкові

Про це повідомили у ДСНС регіону.

Вона зайнялася близько 19:56, о 21:12 пожежу загасили, причину загоряння встановлюють.

Обстріли Харківщини: дані ОВА

Близько 15 населених пунктів Харківщини перебували під російськими обстрілами 23 березня, зокрема Козача Лопань, Вовчанськ, Голубівка, Дворічна, Синьківка, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

  • Тричі за добу росіяни обстрілювали Куп'янськ: внаслідок влучань о 02:08 горів приватний будинок, 23:03 під час обстрілу Куп'янська поранення отримав 43-річний чоловік. Внаслідок серії обстрілів о 22:35 горів легковий автомобіль, також пошкоджені два приватні будинки та дві господарчі споруди;
  • О 22:35 РФ обстріляла з РСЗВ Слобожанське Харківського району. Пошкоджений приватний будинок;
  • Росіяни двічі влучали у Вовчанську — о 14:00 і 21:52, там пошкоджені приватні домоволодіння;
  • О 13:30 російський снаряд влучив на території Новоосинового Куп'янського району.

Робота саперів на Харківщині 24 березня

У районі села Залізничне Чкалівської громади з 10:00 до 15:00 проводитимуть контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів, повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Обстріли Харківщини: дані поліції

  • Близько 22:00 23 березня росіяни обстрілювали Куп'янськ. Поранення отримала цивільна жінка, пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі будівлі;
  • У Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, господарчі будівлі, гаражі;
  • Російські військові обстріляли з артилерії 122 калібру Курилівку на Куп'янщині. Пошкоджений житловий будинок і газова труба домоволодіння;
  • Армія РФ завдавала ударів по Вільшанах та Петропавлівці з САУ "Піон" та інших озброєнь. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Протягом 23 березня рятувальники Куп'янщини тричі ліквідовували наслідки обстрілів

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

"Російські снаряди поцілили в житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль міста Куп'янська. Загальна площа пожеж склала 255 кв. м". — сказано в повідомленні.

Для Харкова розробляються графіки планових відключень

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі від'єднані до 200 тис. абонентів міста. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів", — сказано в повідомленні.

Пожежі на Харківщині: дані ДСНС

Протягом 23 березня пожежники 69 виїжджали на гасіння вогню, з яких чотири виїзди стосувалися загоряння, спричиненого російськими ударами, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

"За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 52 рази виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. За добу вигоріло близько 21 га сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях", — зазначили в повідомленні.

Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 24 березня

  • Протягом 23 березня авіаційних ударів РФ зазнали Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка Харківської області;
  • На Куп'янському напрямку минулої доби росіяни не штурмували.

Погода в Харкові та області 24 березня: дані регіонального гідрометцентра

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі місцями невеликі опади. Вдень без істотних опадів;
  • Вітер південний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря в Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 9-14º тепла;
  • Температура повітря в Харкові: вночі 2-4° тепла, вдень 11-13º тепла.
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