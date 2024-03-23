Думки харківʼян про заяву щодо "санітарної зони" в Україні, а також — чи бояться окупації?

За даними аналітиків Інституту вивчення війну (ISW), під час передвиборчої кампанії Путін заявив про ідею "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, яка виведе російську територію, а також тимчасово окуповані території Україну, за межі досяжності як фронтових артилерійських систем, так і систем дальнього радіусу дії.

Як жителі Харкова, який розташований у кількох десятках кілометрів від держкордону, ставляться до цієї заяви, а також чи бояться прориву кордону і загрози можливої окупації — дивіться.