США схвалили пакет військової допомоги країнам Балтії

Конгрес Сполучених Штатів схвалив пакет допомоги в галузі безпеки для Естонії, Латвії та Литви на загальну суму у 228 мільйонів доларів.

Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

"Підтримка з боку США значно допомогла Естонії, Латвії та Литві прискорити кілька проектів розвитку військової інфраструктури та можливостей", — прокоментував міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він також зазначив, що цього року підтримка від США є дещо більшою, ніж минулоріч.

Допомога країнам Балтії надається у межах Балтійської безпекової ініціативи (BSI), створеної у 2020 році. Як пише ERR, дане фінансування переважно зосереджено на протиповітряній обороні, морській ситуаційній обізнаності та сухопутних силах.