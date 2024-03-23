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США схвалили пакет військової допомоги країнам Балтії
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США схвалили пакет військової допомоги країнам Балтії

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Конгрес США
Конгрес США. Фото: Associated Press

Конгрес Сполучених Штатів схвалив пакет допомоги в галузі безпеки для Естонії, Латвії та Литви на загальну суму у 228 мільйонів доларів.

Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

"Підтримка з боку США значно допомогла Естонії, Латвії та Литві прискорити кілька проектів розвитку військової інфраструктури та можливостей", — прокоментував міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він також зазначив, що цього року підтримка від США є дещо більшою, ніж минулоріч.

Допомога країнам Балтії надається у межах Балтійської безпекової ініціативи (BSI), створеної у 2020 році. Як пише ERR, дане фінансування переважно зосереджено на протиповітряній обороні, морській ситуаційній обізнаності та сухопутних силах.

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