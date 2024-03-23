На фасаді Народного дому у селі Середній Бабин на Івано-Франківщині відкрили інтерактивну пам'ятну дошку військовослужбовцю Віталію Лучці. Поруч встановлений пам’ятний знак ще одному бійцю — Івану Бєляєву.

Про це на Facebook-сторінці повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

На відкритті меморіальної дошки зібралися рідні бійця, однокласники, друзі та інші жителі громади.

Віталій Лучка народився 16 березня 1985 року та проживав у селі Середній Бабин.

"На жаль, березень 2022 став для героя останнім. Усе своє життя Віталій був самостійним та відповідальним. Коханий чоловік, люблячий батько, найдорожчий син, вірний товариш, надійний побратим. Саме таким його пам’ятають і пам’ятатимуть завжди. Герой мріяв бути військовим. За цією мрією слідував і втілив її в реальність", — йдеться у дописі.

Віталій Лучка посмертно нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. У травні минулого року військовому надали звання "Почесний громадянин Калуської територіальної громади" (посмертно).

Що відомо про воїна Віталія Лучку

Молодший сержант Віталій Лучка служив командиром відділення гранатометного взводу першого механізованого батальйону 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого. З кінця березня 2022 року він вважався безвісти зниклим. 27 грудня того ж року стало відомо, що боєць загинув під час мінометного ворожого обстрілу поблизу села Благодатне Миколаївської області. Віталію Лучці було 37 років.

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