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В одній із громад Житомирщини пошкодили могилу військового – справу розслідує поліція
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В одній із громад Житомирщини пошкодили могилу військового – справу розслідує поліція

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Кримінал, могила, наруга, військовий, ЗСУ, Романів, кладовище, поліція, Житомирщина
На кладовищі в Романівській громаді пошкодили могилу військового, Житомирщина, 23 березня 2024 року. поліція Житомирщини

У Романівській громаді Житомирщини у ніч на 23 березня невідомі пошкодили могилу українського військового. Поліція встановила особу чоловіка, який скоїв наругу над могилою. Чоловік пояснив свої дії ревнощами.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

Про пошкодження могили до поліції повідомила мати загиблого, 62-річна жителька громади, розповіла Вікторія Дубовик.

"Після отримання звернення на місце прибула слідчо-оперативна група Житомирського райуправління. На кладовищі дійсно був пошкоджений дерев’яний надгробник, металевий хрест, рамка з фотографією, флагштоки для прапорів, була розкидана похоронна атрибутика", — розповіла речниця поліції Житомирщини.

Поліцейські встановили, що наругу над могилою військового ввечері 22 березня скоїв житель цієї ж громади, 39-річний чоловік. Свої дії він пояснив ревнощами до колишньої дружини, яка покинула його і розпочала нові стосунки з військовим. І те, що військовий загинув, не зупинило чоловіка, сказала Вікторія Дубовик.

За такі дії 39-річному жителю Романівської громади може загрожувати обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, відповідно до за частини 2 статті 297 Наруга над могилою людини, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської ФедераціїКримінального кодексу України, за якою поліцейські проводять досудове розслідування.

В одній із громад Житомирщини пошкодили могилу військового – справу розслідує поліція
Поліцейські працюють на місці, де пошкодили могилу військового, Романівська громада, Житомирщина, 23 березня 2024 року. поліція Житомирщини

В одній із громад Житомирщини пошкодили могилу військового – справу розслідує поліція
Розкидані вінки та прапор України з пошкодженої могили військового, Романівська громада, Житомирщина, 23 березня 2024 року. поліція Житомирщини

В одній із громад Житомирщини пошкодили могилу військового – справу розслідує поліція
Могила військового, яку пошкодив 39-річний чоловік через ревнощі, Романівська громада, Житомирщина, 23 березня 2024 року. поліція Житомирщини

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