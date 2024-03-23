Стало відомо про смерть шістьох військових з Рівненщини

Повідомили про смерть військових з Рівненщини — Володимира Станіславчука та Івана Якимовича з Козинської громади, Олександра Луба — з Острозької, Михайла Новосада — з Дядьковицької, Сергія Швецова — з Костопільської і Андрія Гладкова — зі Здолбунівської.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Володимир Станіславчук

Володимир Станіславчук — житель села Савчуки Дубенського району, 1982 року народження. Він загинув 21 березня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Про час та дату прощання з військовим повідомлять додатково.

Іван Якимович

Іван Якимович — 1994 року народження, проживав у селі Зарічне Дубенського району. Він загинув 22 березня під час виконання бойового завдання внаслідок авіаудару армії РФ, на Харківщині.

Про час та дату прощання з військовим повідомлять додатково.

Олександр Луб

Олександр Луб — уродженець села Милятин, проживав в селі Оженин Рівненського району. Він помер 22 березня під час лікування в медичному закладі.

Прощання із 46-річним військовим відбудеться 24 березня:

10:45-11:00 — зустріч Олександра Луба в Острозі;

12:00 — заупокійна служба в церкві в селі Милятині.

Поховають військовослужбовця на місцевому кладовищі.

Михайло Новосад

Михайло Новосад проживав у селі Ясининичі Рівненського району. 49-річний військовий загинув 21 березня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Попрощалися з молодшим сержантом 23 березня. Його поховали на кладовищі села Ясининичі.

Сергій Швецов

Сергій Швецов народився у селі Щасливе, що на Херсонщині. У вересні 2022 року його дружина, син і донка виїхали з окупації в Костопіль, а чоловік вступив до лав ЗСУ. Сергія Швецова тривалий час вважали зниклим безвісти. Він загинув 28 вересня 2023 року в Запорізькій області.

Прощання з військовослужбовцем відбудеться 24 березня:

11:30 — похоронний кортеж в'їжджатиме в Костопіль. Маршрут вулицями: Рівненська – Нова – Коперніка – Грушевського – Степанська — Крип'якевича. Далі — прощання біля будинку.

13:00 – чин похорону у соборі святих апостолів Петра і Павла ПЦУ.

Тіло полеглого бійця відправлять на кремацію, адже він хотів бути похованим на Херсонщині, зазначили в дописі Костопільської міської ради.

Андрій Гладков

Андрій Гладков — уродженець села Ільпінь Рівненського району. У 39-річного загиблого військового залишилася донька.

Попрощаються із бійцем 25 березня:

10:30-11:00 – зустріч у м. Здолбунів. Маршрут вулицями: Коперника — Шкільна — Василя Жука — Грушевського до площі Героїв Майдану.

11:00-11:30 - громадянська панахида, прощання;

11:30-12:00 – супровід до будинку вулицями Грушевського — Шевченка — Шкільна — в село Богдашів вулицями Віднічука — Огієнка — в село Ільпінь вулицями Хліборобів — Нова;

12:20-12:30 — супровід до Свято-Дмитрівського храму, панахида;

13:00-13:30 — супровід до сільського кладовища та поховання

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