Франківський футзальний клуб "Ураган" обіграв команду "Рятувальник"

Футзальний клуб з Івано-Франківська "Ураган" з рахунком 4:2 обіграв команду "Рятувальник" із міста Ромни, що у Сумській області. Поєдинок 25 туру чемпіонату України з футзалу зіграли 23 березня у Сумах.

Про це інформують на сторінці клубу "Ураган" у Facebook.

Як йдеться у дописі, рахунок у матчі на другій хвилині відкрив гравець "Рятувальника" Антон Кончаков. До кінця першого тайму Ігор Корсун зрівняв рахунок. Після перерви франківській команді вдалося забити ще три голи — відзначилися Андрій Ткачук, Петро Шотурма та Ігор Корсун. "Рятувальник" відповів наприкінці матчу — гол забив Валерій Гайман.

Головний тренер "Урагану" Максим Павленко у післяматчевому коментарі сказав, що його підопічним у першому таймі не вдалося реалізувати велику кількість моментів.

"Суперник відповів гідно. Тривалий час ми програвали, тривалий час була нічия. Тільки по перерві нам вдалося забити голи. Забивши четвертий, почули себе більш впевнено. Не було такої переконливої переваги, як в інших матчах із цим суперником", — розповів Максим Павленко.

Головний тренер "Рятувальника" Ігор Салівон похвалив своїх підопічних за гру у першому таймі. З його слів, у другій половині матчу футзалісти втратили концентрацію.

"Зразу суперник за це нас карає. Ми поки думали, як пропустили другий гол — третій залетів. Відзначив би нашу гру у пресингу, намагалися щось створити. Загалом матч сподобався, я подякував своїм футзалістам", – розповів Ігор Салівон.

За підсумками 24 зіграних матчів, "Ураган" лідирує в чемпіонаті України з футзалу. В активі у команди 64 бали. Наступний поєдинок франківці зіграють 3 квітня проти клубу "Кардинал-Рівне".

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