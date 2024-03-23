Чернівецька "Буковина" вперше в сезоні зіграла з "Діназом" і перемогла

Футбольний клуб "Буковина" на виїзді обіграв "Діназ" із Вишгорода, що на Київщині. Гра закінчилась із рахунком 2:0. Матч відбувся 24 березня.

Про це стало відомо з прямої трансляції поєдинку на Youtube.

Перший тайм завершився з рахунком 0:0. У другому таймі гравці "Буковини" активізувалися. На восьмій хвилині рахунок відкрив нападник Василь Палагнюк. А вже на 88-й хвилині другий гол забив півзахисник Іван Будняк.

Матч "Буковина"-"Діназ" 24 березня. Facebook / СФК "Буковина"

Гра закінчилась з рахунком 2:0. Тож "Буковина" піднялася на друге місце з десяти у турнірній таблиці групи на вибування. У активі команди 24 очки. Водночас ФК "Діназ" залишається на десятій сходинці.

Наступний матч "Буковина" зіграє вдома 30 березня проти ФК "Чернігів".

Перед стартом весняної частини сезону у Першій лізі "жовто-чорні" провели відкрите тренування.

Раніше Суспільне Чернівці розповідало у відео, які плани має ФК "Буковина" на весняний сезон Першої ліги:

Що відомо про ФК "Буковина" у весняному сезоні

Загалом "Буковина" проведе десять матчів, а чемпіонат завершиться наприкінці травня.

"Буковина" – єдина в області футбольна команда, яка виступає на професійному рівні.

24 листопада відбулася остання гра осіннього сезону Першої ліги. За його результатами Буковина потрапила у групу на вибування й змагатиметься за можливість залишитися в Першій лізі. В активі команди тоді було 21 очко.

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