237 жителів села Виженка Чернівецької області 23 березня проголосували за перехід до Православної церкви України. Всього на зборах зареєструвалися 242 людей. Священник УПЦ МП Антоній Федоращак зареєструвався, однак не голосував.

Про це Суспільному розповіла голова зборів та учасниця ініціативної групи щодо переходу Ярослава Гулей.

Голосування у селі Виженка за перехід до ПЦУ. Facebook/"Голос краю єднає"

За її словами, проти переходу не проголосував ніхто. П'ятеро зареєстрованих учасників покинули збори до голосування. Протоколи голосування передадуть до ОВА для реєстрації.

На збори прийшли голова громади Олексій Чепіль та староста села Василь Савчукевич. Вони підтримали перехід релігійної громади та проголосували як місцеві жителі.

Священник УПЦ МП Антоній не перейшов до ПЦУ разом із громадою. За словами Ярослави Гулей, громада пропонувала йому перейти та продовжувати богослужіння у Миколаївській церкві села Виженка.

На збори також пройшли троє військових із Виженки, які зараз вдома. Всього з села на фронті зараз перебуває понад два десятки людей. Шестеро місцевих жителів загинули під час російсько-української війни.

Збори громади у селі Виженка. Facebook/"Голос краю єднає"

Що відомо

У Виженку привезли тіло військового, якого рік вважали зниклим безвісти. Оскільки поруч з будинком рідних — кладовище та Миколаївська церква УПЦ, вирішили відспівувати у цій церкві. Однак рідні хотіли, аби це зробили священники ПЦУ, написала на сторінці у Facebook народна депутатка Ірина Никорак. У дописі вона стверджувала, що священник не впустив тіло військового в храм та відмовився провести службу.

Водночас на сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії у Facebook спростовували інформацію, що військового відмовлялись відспівувати в храмі. Там пояснювали, що священник УПЦ зустрічався з рідними полеглого. Під час бесіди дружина сказала, що хоче, аби чоловіка відспівували священники ПЦУ. Про відспівування в храмі не домовилися.

Відповідно до картки Вижницької громади, у селі Виженка проживає майже півтори тисячі людей. Раніше у коментарі Суспільному староста села Василь Савчукевич розповідав, що у Виженці є дві церкви — одна була в релігійному підпорядкуванні ПЦУ, інша — УПЦ МП. Після реєстрації зміни канонічної підлеглості обидва храми будуть у підпорядкуванні ПЦУ.

Як релігійній громаді змінити підлеглість

Парафія має провести загальні збори. Рішення про перехід мають ухвалити не менш як дві третини від кількості членів релігійної громади.

Рішення мають засвідчити підписами.

Аби зареєструвати релігійну громаду, її члени повинні подати статут нової громади, копію рішення про її утворення, протокол загальних зборів з підписами. Також надати список не менше десяти засновників релігійної громади.

Має бути документ з правом власності чи користування приміщенням або письмова згода його власника, що він дозволяє громаді користуватися приміщенням.

Ці документи передають до місцевої адміністрації із заявою на ім'я голови ОВА.

Після переходу громади не втрачають прав на майно та культову споруду.

Частина громади, що виступила проти переходу, може зареєструвати власний статут та укласти договір про порядок користування культовою спорудою.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected].