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"Ми існуємо, ми творці, ми малюємо — всупереч обставинам". Оксана Оснач про виставку робіт херсонських митців у Києві
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"Ми існуємо, ми творці, ми малюємо — всупереч обставинам". Оксана Оснач про виставку робіт херсонських митців у Києві

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Виставка, картини херсонських художників
Виставка картин херсонських художників, Київ, 22 березня 2024 рік. Фото зі сторінки у Facebook Оксани Оснач

У столичному Будинку художників 22 березня 2024 року відкрився культурно-мистецький проєкт "Херсонська організація НСХУНаціональна спілка художників України". Тут представлені роботи херсонських художників, які вдалось врятувати під час окупації міста.

Про це в коментарі Суспільному розповіла мисткиня Оксана Оснач.

За її словами, ініціаторкою виставки стала ще одна художниця з Херсона Яна Голуб'ятникова. Вона наразі планує персональну виставку і запропонувала, щоб херсонські митці теж мали змогу показати свої роботи.

"Херсонці зголодніли за такою виставковою діяльністю, всі хто міг відгукнулися. Але багатьох розкидало в різних містах України та за її межами. Більшість робіт – це саме ті роботи, які знаходились в окупованому Херсоні в облдержадміністрації. На момент окупації в цій будівлі як раз відбувалась виставка херсонських художників. Ну і коли зашли окупанти в місто, ніхто не кинувся рятувати ті картини – взагалі не було розуміння, як жити в тих умовах. А потім коли стало очевидним що місто окуповане, то саме Яна Голуб'ятникова, яка для мене взагалі героїня, ходила до окупантів і вимагала, щоб картини повернули художникам", — розповіла Оксана.

"Ми існуємо, ми творці, ми малюємо — всупереч обставинам". Оксана Оснач про виставку робіт херсонських митців у Києві
Виставка херсонських художників у Києві: робота Олександра Жуковського і фрагмент фотовиставки "Нескорений Херсон" Олександра Корнякова, 22 березня 2024 рік. Фото зі сторінки у Facebook Оксани Оснач

Художниця каже, тоді вдалось повернути не всі картини. З трьох її робіт, представлених на виставці в Херсонській облдержадміністрації залишилась лише одна.

"Ми існуємо, ми творці, ми малюємо — всупереч обставинам". Оксана Оснач про виставку робіт херсонських митців у Києві
Київ, виставка херсонських художників, роботи Костянтина Терещенка. Фото зі сторінки у Facebook Оксани Оснач

Виставка у столиці, ділиться Оксана, згуртувала херсонських художників.

"Це настільки емоційно, ми про всіх дізнались хто де. Наприклад, Костя Терещенко – він зараз десь в Європі. В нього під час окупації в березні народилась дитинка, зараз їй два роки. Вони якось родиною вибиралися з тієї окупації через блок-пости з немовлятком, не знаю як вони все це пережили. Ще дуже зворушлива історія: коли ми з чоловіком приїхали в Херсон і фотографували ті роботи, що вціліли, щоб сконтактуватись з художниками і спитати в них дозволу перевезти ці роботи в безпечне місце. Юлії Розенцвейг з Каховки, вислала світлини двох її робіт і вона миттєво пише: "Боже! Вони вціліли!". Річ у тому, що весь її здобуток за творче життя, все, що вона написала, все лишилось зараз в окупації – її будинок, її майстерня. І вона навряд чи колись побачить свої роботи", — розповіла Оксана.

"Ми існуємо, ми творці, ми малюємо — всупереч обставинам". Оксана Оснач про виставку робіт херсонських митців у Києві
Робота херсонського художника Віталія Раковича на виставці у Києві, 22 березня 2024 рік. Фото зі сторінки у Facebook Оксани Оснач

Також привезли у Київ акварелі Світлани Білецької, які буди на виставці в ОДА, каже Оксана Оснач. Вона розповіла, що художниця зараз перебуває за кордоном, викладає онлайн і пише невеличкі акварельні етюди, які продає на користь ЗСУ.

"Тут і чотири роботи Ігоря Маликова, він з лівобережжя Херсонщини, з невеличкого села. Він не член Спілки художників, але він вже справжня зірка – в нього були персональні виставки, виставляли картини, які він намалював в окупації. Він чудовий скульптор по дереву. Його роботи теж були на лівому березі в окупації", — розповіла мисткиня.

"Ми існуємо, ми творці, ми малюємо — всупереч обставинам". Оксана Оснач про виставку робіт херсонських митців у Києві
Виставка херсонських художників у Києві. Робота Галини Сорохан. Фото зі сторінки у Facebook Оксани Оснач

На виставці також є роботи Віталія Раковича, Ольги Гуляєвої, Олександра Жуковського, Ольги Гоноболіної, а також світлини херсонського фотожурналіста Олександра Корнякова.

"Деякі роботи виглядають пророчо. Я в них бачу щось таке, ніби передчуття. Можливо це не найкращі роботи художників, але дуже важливо заявити про себе, що ми є. Ми існуємо, ми творці й малюємо, всупереч обставинам", — сказала Оксана Оснач.

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