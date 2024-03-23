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У Хмельницькому на маршрути виїхало вдвічі менше тролейбусів, додали автобусів
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У Хмельницькому на маршрути виїхало вдвічі менше тролейбусів, додали автобусів

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хмельницький тролейбус
У Хмельницькому на маршрути виїхало менше тролейбусів. Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому 23 березня на маршрути виїхало 23 тролейбуси. Пов'язано це з економією електроенергії, яку запровадили енергетики по усій країні. Нестачу електротранспорту в місті компенсують великогабаритними автобусами.

Про це Суспільне Хмельницький розповів директор комунального підприємства "Електротранс" Сергій Бобух.

"Зазвичай на вихідні на маршрути у нас виїжджає 45-50 тролейбусів. Але у зв'язку з вчорашніми обстрілами енергетичної інфраструктури і на Хмельниччини, і по Україні, довелося сьогодні зменшити використання електротранспорту. Нам доводять ліміти на використання електроенергії, які ми не можемо переступати. В залежності від цих лімітів і розраховуємо ту кількість тролейбусів, яку можемо випустити на маршрут", — пояснює Сергій Бобух.

За його словами, нестачу тролейбусів компенсували автобусами, яких сьогодні на маршрути виїхало 21 транспортний засіб.

Отож, 23 березня вулицями міста курсує такий громадський транспорт:

Тролейбуси — 23, з них 2 — на автономному ходу:

  • маршрут №3 — 1 тролейбус;
  • маршрут №5 — 2 тролейбуси;
  • маршрут №8А — 2 тролейбуси;
  • маршрут №10 — 2 тролейбуси;
  • маршрут № 11А — 1 тролейбус;
  • маршрут №12 — 1 тролейбус;
  • маршрут №13 — 3 тролейбуси;
  • маршрут № 15 — 2 тролейбуси;
  • маршрут №17 — 2 тролейбуси;
  • маршрут №9 — 3 тролейбуси;
  • маршрут №56 — 1 тролейбус;
  • маршрут №4 — 2 тролейбуси;
  • маршрут №57 — 1 тролейбус.

Автобуси — 21:

  • маршрут №3 — 4 автобуси;
  • маршрут №15 — 1 автобус;
  • маршрут №20 — 3 автобуси;
  • маршрут №35 — 4 автобуси.

Автобуси по маршрутах тролейбусів:

  • маршрут №7 — 1 автобус;
  • маршрут № 7А — 2 автобуси;
  • маршрут № 11 — 3 автобуси;
  • маршрут № 11А — 2 автобуси;
  • маршрут № 17 — 2 автобуси.

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