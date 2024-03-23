У Рівному попрощалися з військовим Олександром Жовтянським

У Рівному на майдані Незалежності 23 березня попрощалися з 34-річним солдатом Олександром Жовтянським. Він загинув 19 березня на Донеччині.

Про це повідомила у Facebook Рівненська міська рада.

Олександр Жовтянський народився у Рівному. Закінчив Рівненський ліцей №19 та вступив у Національний університет водного господарства, але не завершив навчання і почав працювати на себе.

Прощання з військовим Олександром Жовтянським. Фото: Facebook Рівненська міська рада

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік вступив до тероборони. А в грудні 2022 був мобілізований до лав Збройних сил України.

“Саша був надзвичайно доброю людиною, любив донечку — 13-річну Іринку — нас батьків, своїх друзів. Він для інших міг віддати все, був щирим, щедрим, веселим. І завжди усміхався. Це йому, напевно, передалося від тата, адже він теж завжди усміхається. А ще любив рибалити”, — пише міська рада, посилаючись на слова матері загиблого військового Ніни.

Прощання з військовим Олександром Жовтянським. Фото: Facebook Рівненська міська рада

Олександр Жовтянський служив у десантно-штурмовій роті. Чоловік загинув 19 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Поховали військового на кладовищі Нове.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook