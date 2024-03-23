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У Кропивницькому під час сварки чоловік отримав вогнепальне поранення
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У Кропивницькому під час сварки чоловік отримав вогнепальне поранення

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постріл, пістолет, сварка між чоловіками
Ілюстративне. Чоловік під час сварки отримав вогнепальне поранення . Фото ілюстративне: Pixabay

У Кропивницькому затримали чоловіка, який під час сварки стріляв в іншого. Це сталось 22 березня ввечері.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко.

"Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого пролунав постріл. Чоловіка, який стріляв, затримали поліцейські".

Справу розслідують за статтями 115 та 15 Кримінального кодексу України "Замах на вбивство". Карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Керівник Центру екстреної медичної допомоги Олександр Ярошенко розповів Суспільному, що 22 березня об одинадцятій ночі отримали інформацію про поранення чоловіка поблизу супермаркету. На місці події бригада дізналась, що 32- річний чоловік отримав вогнепальне поранення в грудну клітину. Медики надали йому допомогу та відвезли в лікарню, де прооперували.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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