Зменшити використання електроенергії у години пікового навантаження просять жителів Хмельницької області енергетики. Кажуть, потрібно вимкнути усі зайві електроприлади та не використовувати вдень енергооб'ємне обладнання , аби уникнути аварійних відключень світла.

Про це йдеться у повідомленні "Хмельницькобленерго" в офіційному Telegram-каналі компанії.

За словами енергетиків, ввечері 22 березня на одній з ліній ПЛ 110 кВ відбувся обрив проводів.

"Обладнання не витримує великого навантаження та аварійно пошкоджується. Енергетики працювали всю ніч аби заживити споживачів. Для уникнення аварійного пошкодження електромереж можливі режимні обмеження. Тобто, в залежності від навантаження на резервні лінії, протягом дня 23 березня можуть відбуватися відключення", — повідомляють у "Хмельницькобленерго".

У компанії також зазначають, що дізнатися інформацію про відключення можна за допомогою "Відключення за адресою" (https://hoe.com.ua/shutdown/new), "Актуальні відключення" (https://hoe.com.ua/shutdown/all), чат ботів iEnergo (Viber (https://hoe.com.ua/post/chat-boti-mesendzher.html), Telegram (https://t.me/ienergobot)). У чат-ботах також можна подати заявку про відсутність електроенергії.

Через російську атаку на Хмельниччину 22 березня в області були пошкоджені електромережі. Унаслідок цього енергетиками було зафіксовано аварійні відключення світла.

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