Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді про відновлювальні роботи і областях після російського удару 22 березня, а також звіт військового командування про ситуацію на фронті.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

"Отримав усі необхідні доповіді щодо відновлювальних робіт у наших областях після російського удару в пʼятницю: звіти від МВС, енергетиків, регіонів. Всюди безперервно тривала робота. Я дякую кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, нашим рятувальникам з ДСНС України, всім задіяним комунальним службам", — зазначив президент.

За його словами, найскладніше досі у Харкові, там продовжується підключення до електрики побутових споживачів.

"Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина – вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику", — повідомив Зеленський.

Також президент повідомив, що на Сумщині, Полтавщині, Одещині, Вінниччині, Франківщині, Хмельниччині, Миколаєві і Запоріжжі фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики.

Водночас, за його словами, в частині громад діють аварійні графіки відключень.

"Окремо сьогодні вже була доповідь військового командування. На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", — зазначив Зеленський.

Що відомо про атаку РФ 22 березня

Вранці 22 березня російські війська завдали комбінованого удару по українських містах із застосуванням ударних дронів, балістичних та крилатих ракет. Вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому, на Хмельниччині, Одещині, Львівщині та в Івано-Франківській області.

Повідомляється про влучання по об’єктах інфраструктури. В низці регіонів є загиблі і поранені, спостерігаються проблеми з водо- та електропостачанням.

Через атаку окупована Запорізька АЕС втратила підключення до однієї з ліній живлення. Окрім того, РФ вдарила по ДніпроГЕС, там виникла пожежа.

У повітряних силах повідомили, що Росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України застосувавши 151 засіб нападу. Сили ППО знищили 92 повітряні цілі — 55 "шахедів" та 37 ракет.