НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський заслухав доповіді про відновлювальні роботи після масованого удару РФ
ЗеленськийОбстрілиПодіїПолітика

Зеленський заслухав доповіді про відновлювальні роботи після масованого удару РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Харків, обстріл
Пожежа внаслідок удару РФ по Харкову, 22 березня 2024 року. Суспільне Харків

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді про відновлювальні роботи і областях після російського удару 22 березня, а також звіт військового командування про ситуацію на фронті.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

"Отримав усі необхідні доповіді щодо відновлювальних робіт у наших областях після російського удару в пʼятницю: звіти від МВС, енергетиків, регіонів. Всюди безперервно тривала робота. Я дякую кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, нашим рятувальникам з ДСНС України, всім задіяним комунальним службам", — зазначив президент.

За його словами, найскладніше досі у Харкові, там продовжується підключення до електрики побутових споживачів.

"Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина – вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику", — повідомив Зеленський.

Також президент повідомив, що на Сумщині, Полтавщині, Одещині, Вінниччині, Франківщині, Хмельниччині, Миколаєві і Запоріжжі фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики.

Водночас, за його словами, в частині громад діють аварійні графіки відключень.

"Окремо сьогодні вже була доповідь військового командування. На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", — зазначив Зеленський.

Що відомо про атаку РФ 22 березня

Вранці 22 березня російські війська завдали комбінованого удару по українських містах із застосуванням ударних дронів, балістичних та крилатих ракет. Вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому, на Хмельниччині, Одещині, Львівщині та в Івано-Франківській області.

Повідомляється про влучання по об’єктах інфраструктури. В низці регіонів є загиблі і поранені, спостерігаються проблеми з водо- та електропостачанням.

Через атаку окупована Запорізька АЕС втратила підключення до однієї з ліній живлення. Окрім того, РФ вдарила по ДніпроГЕС, там виникла пожежа.

У повітряних силах повідомили, що Росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України застосувавши 151 засіб нападу. Сили ППО знищили 92 повітряні цілі — 55 "шахедів" та 37 ракет.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував стрілянину у підмосковному "Крокус Сіті Холі"
Зеленський
Російський терор можливий лише тому, що Україна не має достатньо систем ППО — Зеленський
Зеленський провів Ставку, присвячену ситуації в енергосистемі після обстрілу
Зеленський провів Ставку, присвячену ситуації в енергосистемі після масованого обстрілу
Зеленський
Росія випустила по Україні понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів — Зеленський
На початок