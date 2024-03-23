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Авіаудари та артобстріли – російська армія відкривала вогонь по трьох громах Сумщини
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Авіаудари та артобстріли – російська армія відкривала вогонь по трьох громах Сумщини

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Вночі та зранку 23 березня російська армія п'ять разів обстріляла території Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Великописарівська, Ворожбянська та Хотінська громади.

Про це повідомили в обласній військові адміністрації.

По Великописарівській громаді російські армійці вдарили з РСЗВ (7 вибухів) та артилерії (19 вибухів).

Три авіаудари КАБами здійснили російські армійці по території Ворожбянської громади.

В Хотінській громаді був зафіксований артобстріл (6 вибухів).

Напередодні, протягом 22 березня війська РФ здійснили 60 обстрілів Сумської області. Усього було зафіксовано 280 вибухів. Одна людина поранена.

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