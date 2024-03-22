Поранена людина: наслідки обстрілів Сумської області з боку РФ

Протягом дня війська РФ здійснили 60 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 280 вибухів. Одна людина поранена.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Окрім пораненої людини, в громадах також пошкоджені 12 приватних житлових будинків, один з них багатоквартирний, три автомобілі, три магазини, а також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, уточнили в Нацполіції.

Великописарівська громада: здійснено авіаудар НАР (12 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), обстріли з артилерії (13 вибухів), міномету (14 вибухів), РСЗВ (30 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (7 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив з міномета (8 вибухів), артилерії (5 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Білопільська громада — зафіксовано обстріли з танку (2 вибухи), гранатомету СПГ (5 вибухів), артилерії (18 вибухів), РСЗВ (10 вибухів), авіаудар НАР (10 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (5 вибухів). Крім того, здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи. Внаслідок авіаудару поранено 1 цивільну особу.

Свеська громада: був обстріл зі стрілецької зброї.

Краснопільська громада: ворожим БпЛА здійснено скид боєприпасів (2 вибухи), обстріли з міномета (16 вибухів), артилерії (19 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів).

Новослобідська громада: зафіксовано обстріл з артилерії (8 вибухів), міномету (2 вибухи).

Шалигинська громада: були обстріли з артилерії (7 вибухів) та міномету (13 вибухів).

Середино-Будська громада: відбулися обстріли дронами-камікадзе типу "FPV" (10 вибухів), з гранатомета АГС (22 вибухи) та обстріл з РСЗВ (4 вибухи).

Миколаївська громада: здійснено обстріли з артилерії (10 вибухів).

Юнаківська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram