Сили ППО знищили 31 з 34 "шахедів" у п'ятьох областях

У ніч на 23 березня 2024 року російські війська атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 34 ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 31 дрон-камікадзе.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Шахедами" росіяни атакували з Курської області РФ та мису Чауда, Крим. Ракетами С-300 обстріляли Донеччину.
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", — йдеться у повідомленні.