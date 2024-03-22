У ночі 22 березня Росія випустила по Україні понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми, зокрема, росіяни влучили по Дніпровській ГЕС. У сімох областях аварійні відключення світла. Також росіяни майже два тижні обстрілюють КАБами, ракетами, дронами та артилерією Сумщину. З прикордонних громад області евакуйовують цивільних.

США закликали Україну припинити удари по нафтопереробних заводах РФ — FT. У Києві НПЗ назвали законними цілями.

РФ створює 100-тисячне угруповання, влітку можливий наступ на одному з напрямків. Північна Корея відправила Росії 7000 контейнерів з військовою допомогою. ЦВК РФ оголосила перемогу Путіна на виборах президента.

МВФ схвалив виділення Україні транш у 880 млн доларів, а Єврокомісія переказала Україні перші 4,5 млрд євро допомоги з великого пакета підтримки на 50 млрд євро. Також ЄС на рік продовжив скасування мит на імпорт української агропродукції.

20 березня польські фермери влаштували страйк по всій країні, зокрема, перекрили ключові відрізки доріг. Єврорада розпочала переговори про вступ Боснії та Герцеговини в ЄС.

Майор Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил ЗСУ.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Чоловік обіймає жінку, поки рятувальники намагаються погасити пожежу у їхньому будинку в Шевченківському районі у Києві, 21 березня 2024 року. В ніч проти 21 березня армія РФ обстріляла столицю. Уламки впали у різних районах, постраждали 13 людей. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Жінка тримає свого врятованого кота біля будинку, який постраждав від уламків ракети в Шевченківському районі, Київ, 21 березня 2024 року. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Рятувальники намагаються загасити вогонь на території підприємства у Харкові, по якому влучила російська ракета, 20 березня 2024 року. Під завалами залишаються тіла загиблих, їх не можуть забрати через вогонь. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

Втомлені рятувальники підтримують колегу, який щойно вийшов з цеху, де досі не вщухає вогонь, Харків, 20 березня 2024 року. Російські війська ракетами обстріляли місто, на одному з підприємств виникла масштабна пожежа. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

95-річна Анна Перепелиця з Малинівки Чугуївського району від початку повномасштабного вторгнення допомагає українським військовим: шиє подушки та смажить деруни, Харківщина, 18 березня 2024 року. Посилки на фронт волонтерки з Малинівки передають двічі на місяць. Для жінки це вже не перша війна — вона пережила Другу світову. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

Рятувальники дістають тіло хазяїна приватного будинку, який зазнав ушкоджень внаслідок російського обстрілу міста Хмельницький вранці 22 березня 2024 року. З-під завалів дому також врятували дівчину, медики доставили її у лікарню. Суспільне Хмельницький/Наталя Сідова

Руїни на місці ракетного удару по Дніпровському району Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Армія РФ завдала близько 20 ракетних ударів по Запоріжжю в ніч на 22 березня. Троє людей загинули, 25 — поранені. Пошкоджені обʼєкти інфраструктури, зокрема ДніпроГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автівки. Суспільне Запоріжжя/Андрій Варьонов

Місцеві жителі втішають одне одного на місці російської атаки на Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Через обстріл загинула 8-річна дівчинка її 35-річний батько та 62-річний водій тролейбуса, який проїжджав по мосту ДніпроГЕС в момент удару. AP/Andriy Andriyenko