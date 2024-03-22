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У Кременчуці чоловік погрожує застосувати зброю та вибухівку — поліція
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У Кременчуці чоловік погрожує застосувати зброю та вибухівку — поліція

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У Кременчуці чоловік погрожує застосувати зброю та вибухівку
22 березня місце затримання чоловіка у Кременчуці. Фото: ГУ НП у Полтавській області

У Кременчуці 22 березня чоловік погрожує застосувати зброю та вибухівку. Поліцейські евакуйовують мешканців прилеглих будинків.

UPD: Правоохоронці під час проведення спецоперації затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину. На місці події тривають слідчі дії.

Про це повідомили 22 березня на сайті поліції Полтавщини.

У Кременчуці на вулиці Академіка Маслова біля будинку №5 поліцейські намагаються затримати чоловіка. Він підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину.

"У звʼязку з тим, що фігурант погрожує застосувати зброю та вибухівку, до спецоперації залучені спецпризначенні поліції. З метою недопущення поранень та травмувань громадян, поліцейські евакуйовують мешканців прилеглих будинків", — йдеться в повідомленні.

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