У Кременчуці чоловік погрожує застосувати зброю та вибухівку — поліція

У Кременчуці 22 березня чоловік погрожує застосувати зброю та вибухівку. Поліцейські евакуйовують мешканців прилеглих будинків.
UPD: Правоохоронці під час проведення спецоперації затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину. На місці події тривають слідчі дії.
Про це повідомили 22 березня на сайті поліції Полтавщини.
У Кременчуці на вулиці Академіка Маслова біля будинку №5 поліцейські намагаються затримати чоловіка. Він підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину.
"У звʼязку з тим, що фігурант погрожує застосувати зброю та вибухівку, до спецоперації залучені спецпризначенні поліції. З метою недопущення поранень та травмувань громадян, поліцейські евакуйовують мешканців прилеглих будинків", — йдеться в повідомленні.
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