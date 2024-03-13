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Росія продовжує проти України активну фазу інформаційної операції "Перун" — ГУР
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Росія продовжує проти України активну фазу інформаційної операції "Перун" — ГУР

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Росія продовжує проти України активну фазу інформаційної операції &quot;Перун&quot; — ГУР
Ілюстрація: Суспільне

У Головному управлінні розвідки МО заявили, що російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун", яка спрямована проти України.

Відповідне повідомлення оприлюднили у Telegram-каналі ГУР.

РФ також намагається дестабілізувати політичну ситуацію на Заході й "створити умови для вирішення завдань" так званої "СВО".

Окрім цього, проведення операції "Перун" відбувається і на тимчасово окупованих територіях України та у більшості регіонів Росії. До участі залучаються підрозділи Росгвардії та ГРУ, вказали у відомстві.

Пропагандисти Кремля дають вказівки шпигунам здійснювати заходи:

  • з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції та зраді інтересів України;
  • виправдовування агресії РФ та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій;
  • поширення у медіапросторі дезінформації про нібито "нормалізацію життя" на окупованих Росією українських територіях за безпосередньої участі керівництва РФ;
  • формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів" тощо.

"За методичкою, спецслужби Кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейкові наративи: про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі", — пояснили розвідники.

В ГУР додали, що піком активізації пропагандистських заходів визначено 17 березня, коли у РФ пройдуть так звані вибори президента. Завершення операції "Перун" окупанти планують до 30 червня поточного року.

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