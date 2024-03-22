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На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Олег Шляхтун
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Олег Шляхтун

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Загинув військовий з Калуша
Загинув військовий з Калуша. Фото: Facebook/Андрій Найда

На Донеччині 19 березня 2024 року загинув старший сержант з Івано-Франківщини Олег Шляхтун. Боєць пішов у військо 24 лютого 2022 року.

Про загибель земляка повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

Олег Шляхтун народився у 1972 році та проживав у Калуші. Під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну боєць служив радіотелефоністом реактивного артилерійського відділення однієї з військових частин.

"Деякий час від воїна не було звістки — вважався зниклим безвісти. І сьогодні надійшла трагічна новина. Наш захисник загинув внаслідок удару БпЛА військовими формуваннями Російської Федерації на Донецькому напрямку. Висловлюємо співчуття родині нашого полеглого воїна", — йдеться у дописі.

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