На Донеччині 19 березня 2024 року загинув старший сержант з Івано-Франківщини Олег Шляхтун. Боєць пішов у військо 24 лютого 2022 року.

Про загибель земляка повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

Олег Шляхтун народився у 1972 році та проживав у Калуші. Під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну боєць служив радіотелефоністом реактивного артилерійського відділення однієї з військових частин.

"Деякий час від воїна не було звістки — вважався зниклим безвісти. І сьогодні надійшла трагічна новина. Наш захисник загинув внаслідок удару БпЛА військовими формуваннями Російської Федерації на Донецькому напрямку. Висловлюємо співчуття родині нашого полеглого воїна", — йдеться у дописі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube