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Рідним п`яти загиблих бійців з Нікопольщини передали ордени "За мужність"
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Рідним п`яти загиблих бійців з Нікопольщини передали ордени "За мужність"

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ордени "За мужність", посмертно, українські бійці
Вручення ордену "За мужність" батькові загиблого бійця з Нікопольщини. Фото: телеграм-канал Євгена Євтушенка

Рідним загиблих воїнів з Нікопольського району Дніпропетровщини передали ордени "За мужність" ІІІ ступеня, якими їх нагородили посмертно відповідно до указу президента України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Нагороду старшого солдата Юрія Коваля отримала його мати. Юрій загинув 8 травня 2022 року поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області. Орден молодшого сержанта Олександра Мурашка отримала його сестра. Військовий загинув 26 січня 2023 року, поблизу населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. Орден молодшого сержанта Володимира Слишка вручили матері та дружині. Боєць загинув 22 жовтня 2022 року внаслідок отриманих поранень поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Також передали орден матері солдата Анатолія Чишия. Він загинув 28 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. Орден солдата Олександра Соляника, який загинув 10 серпня 2023 року в результаті вогнепального осколкового поранення під час артилерійського обстрілу поблизу с. Роботине, Запорізької області, отримав його батько.

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