МЗС Франції засудило останні удари РФ по Україні

Міністерство закордонних справ Франції засудило масовані ракетні та безпілотні удари, завдані Росією по численних цивільних об'єктах та енергетичній інфраструктурі України упродовж останніх двох ночей.
Про це йдеться в заяві на сайті французького дипломатичного відомства.
“Ці удари, що послідували за трагічними подіями минулого тижня в Одесі, Сумах, Кривому Розі та Мирнограді, є черговим порушенням міжнародного права з боку Росії, яка невпинно реалізує свою стратегію залякування України та її прихильників, абсолютно нехтуючи життям українських цивільних осіб”, — заявили у МЗС Франції.
Наголошується, що Франція буде продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для забезпечення її законної оборони.
“Ми також продовжуватимемо надавати військову допомогу на двосторонній основі, відповідно до зобов'язань, викладених в угоді про співпрацю в галузі безпеки, підписаній 16 лютого президентами Макроном і Зеленським”, — йдеться у заяві.
Уночі та вранці 22 березня російські війська завдали комбінованого удару по українських містах із застосуванням ударних дронів, балістичних та крилатих ракет. Вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому, на Хмельниччині, Вінниччині, Одещині, Львівщині та в Івано-Франківській області. Повідомляється про влучання по об’єктах інфраструктури. Внаслідок удару є загиблі і поранені, спостерігаються проблеми з водо- та електропостачанням. Через атаку окупована Запорізька атомна електростанція тимчасово втратила підключення до однієї з ліній живлення. Окрім того, РФ вдарила по Дніпровській гідроелектростанції. За словами президента Володимира Зеленського, російські війська застосували понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.