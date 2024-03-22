Армія РФ скинула вибухівку з дрона у Козацькому на Херсонщині. Поранена жінка

Російська армія 22 березня 2024 року скинула вибухівку з дрона на Козацьке Херсонської області.

Про це йдеться в Telegram обласної військової адміністрації.

Травмовану 57-річну у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Медики діагностували у неї вибухову травму та уламкове поранення суглоба. Лікарі надають пораненій необхідну медичну допомогу, повідомили в ОВА.

Раніше в ОВА повідомили, що армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Червоному Маяку на Херсонщині. Поранений чоловік.

Також відомом, що російські військові завдали удару по Зміївці, загинув чоловік.

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