Група самодопомоги ветеранів: що це та як долучитися у Полтаві

У Полтаві почала діяти перша група самодопомоги для ветеранів війни. Її створення ініціювали місцеві психолог та психіатр.

Про це в ефірі Українського радіо "Полтава" розповів психолог Олександр Тимошенко. За його словами, у подібних групах учасники не лише діляться переживаннями, а й тим, як виходять із цього стану.

"Виникла ідея створити цю групу ― лікар-психіатр і я. Його була ідея, він лікує цих хлопців по-своєму, з декількома і я зустрічався. Ми збираємося на кафедрі психіатрії в психіатричній лікарні кожну неділю. Поки група невелика, чотири чоловіки ходить. Розмови різні, але головне, що є атмосфера розуміння", ― сказав психолог.

За його словами, зазвичай подібні групи повинні збиратися самостійно, має бути лідер, який коригуватиме процес створення і подальшої роботи. Але у Полтаві допомогли ветеранам зрушити справу завдяки довірі до лікаря.

Психолог Олександр Тимошенко. Фото: Суспільне Полтава

"Звісно, що тут не буде десятки, сотні людей, бо це дуже серйозна тема ― довіра людей, які прийшли з фронту. Якщо протягом року ця спільнота протримається, то наберуться ще групи і будуть працювати самі. Ми збиралися поки що чотири рази і не афішуємо, бо потрібно, щоб людина сама зрозуміла, що їй це необхідно", ― розповів Олександр Тимошенко.

На його думку, головне завдання учасників групи самодопомоги ― прийти на зустріч, а теми розмови з’являться. Жодних вимог до ветеранів немає.

"Чим група самодопомоги відрізняється від інших терапевтичних груп? Там теж люди мовчать, але прийдеться все ж щось говорити. А це група, де ти можеш мовчати. Може людина промовчати і рік, але ж вона слухає, дивиться. А потім може їй захочеться щось і сказати. Це група без тиску і без зобов’язань".

В подібних групах немає визначеної кількості учасників чи плану залучення інших людей. Охочі долучитися можуть телефонувати до психолога Олександра Тимошенка ― 050 235 96 33. Повністю інтерв’ю про роботу групи самодопомоги ветеранів у Полтаві слухайте за посиланням.

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