НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Група самодопомоги ветеранів: що це та як долучитися у Полтаві
ПСИХОЛОГІЯВетерани ЗСУДОПОМОГАРегіони

Група самодопомоги ветеранів: що це та як долучитися у Полтаві

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Група самодопомоги ветеранів у Полтаві
Допомога ветеранам. Фото: Unsplash

У Полтаві почала діяти перша група самодопомоги для ветеранів війни. Її створення ініціювали місцеві психолог та психіатр.

Про це в ефірі Українського радіо "Полтава" розповів психолог Олександр Тимошенко. За його словами, у подібних групах учасники не лише діляться переживаннями, а й тим, як виходять із цього стану.

"Виникла ідея створити цю групу ― лікар-психіатр і я. Його була ідея, він лікує цих хлопців по-своєму, з декількома і я зустрічався. Ми збираємося на кафедрі психіатрії в психіатричній лікарні кожну неділю. Поки група невелика, чотири чоловіки ходить. Розмови різні, але головне, що є атмосфера розуміння", ― сказав психолог.

За його словами, зазвичай подібні групи повинні збиратися самостійно, має бути лідер, який коригуватиме процес створення і подальшої роботи. Але у Полтаві допомогли ветеранам зрушити справу завдяки довірі до лікаря.

Група самодопомоги ветеранів: що це та як долучитися у Полтаві
Психолог Олександр Тимошенко. Фото: Суспільне Полтава
"Звісно, що тут не буде десятки, сотні людей, бо це дуже серйозна тема ― довіра людей, які прийшли з фронту. Якщо протягом року ця спільнота протримається, то наберуться ще групи і будуть працювати самі. Ми збиралися поки що чотири рази і не афішуємо, бо потрібно, щоб людина сама зрозуміла, що їй це необхідно", ― розповів Олександр Тимошенко.

На його думку, головне завдання учасників групи самодопомоги ― прийти на зустріч, а теми розмови з’являться. Жодних вимог до ветеранів немає.

"Чим група самодопомоги відрізняється від інших терапевтичних груп? Там теж люди мовчать, але прийдеться все ж щось говорити. А це група, де ти можеш мовчати. Може людина промовчати і рік, але ж вона слухає, дивиться. А потім може їй захочеться щось і сказати. Це група без тиску і без зобов’язань".

В подібних групах немає визначеної кількості учасників чи плану залучення інших людей. Охочі долучитися можуть телефонувати до психолога Олександра Тимошенка ― 050 235 96 33. Повністю інтерв’ю про роботу групи самодопомоги ветеранів у Полтаві слухайте за посиланням.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Рівне, зелена кімната, допит дітей, поліція, слідство
"Зелена кімната": як на Рівненщині працюють простори для дітей, які стали жертвами чи свідками насильства
Самоушкоджувальна поведінка людини
Самоушкоджувальна поведінка: чому людина завдає собі шкоди та чи може це призвести до суїциду
Центр психічного здоров'я у Гощі
Другий на Рівненщині Центр психічного здоров’я відкрили у Гощі
BetterMe: Mental Health запустив курс про культуру взаємодії з людьми з ампутацією
Застосунок BetterMe: Mental Health запустив курс про культуру взаємодії з людьми з ампутацією
На початок