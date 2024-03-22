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Військового з Новомосковська на Дніпропетровщині посмертно відзначили держнагородою
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Військового з Новомосковська на Дніпропетровщині посмертно відзначили держнагородою

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Війна, військовий, смерть, Новомосковськ
Валентин Окольничий. Сергій Рєзнік\Telegram

Загиблого військовослужбовця Валентина Окольничого з Новомосковська, що на Дніпропетровщині, відзначили держнагородою.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Сергій Рєзнік.

Військового нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Відзнаку передали його родині.

"Слова безсилі, коли йдеться про тих, хто віддав життя за Україну та її народ. Ми не маємо права зрадити пам'ять про полеглих захисників. Мільйони українців низько схиляють голови перед їх жертовністю та мужністю", — написав посадовець.
Військового з Новомосковська на Дніпропетровщині посмертно відзначили держнагородою
Нагороду передали родичам загиблого військового. Фото: Telegram/Сергій Рєзнік

Валентин отримав смертельне поранення під час бою поблизу Бахмута. Він рятував пораненого товариша з-під обстрілу.

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