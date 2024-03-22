Стадіон "Буковина" у Чернівцях орендуватиме футбольний клуб "Буковина". У місяць сплачуватимуть понад 50 тисяч гривень, що майже вдвічі більше стартової вартості оренди.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Буковинської універсальної біржі.

Стартова ціна оренди становила понад 27 тисяч гривень. Єдиним учасником торгів було ТОВ "ФК Буковина". За даними платформи opendatabot, це підприємство зареєстрували у грудні 2023 року, а одним із засновників є громадська організація "Спортивно-футбольний клуб "Буковина" – її очолює президент клубу Андрій Сафроняк.

Клуб орендуватиме стадіон "Буковина" впродовж 5 років.

Які умови оренди

В оренду здають об'єкт площею понад три тисячі квадратних метрів. Сюди входять павільйони на території стадіону, футбольне поле, бігова доріжка, спортивний майданчик та басейн.

Що ФСК "Буковина" планує робити зі стадіоном

Інвестор команди "Буковина" поставив завдання — вийти з гравцями до Прем'єр-ліги, розповів виконавчий директор футбольного клубу "Буковина" Ігор Наболотний.

Для цього клуб планує переобладнати стадіон згідно з вимогами змагань такого рівня. Основним для проведення Прем'єр-ліги є освітлення та підігрів поля. Також планують провести ремонт фасадів, вбиралень, роздягалень та облаштувати парковку. На це планують витратити понад 100 мільйонів гривень.

"Мета така: за рік підтягнути інфраструктуру, отримати дозволи на стадіон, щоб потішити вболівальників в такий час, щоб сюди приїжджали такі команди, як Динамо-Київ, Шахтар й інші з Прем’єр-ліги. Якщо інвестор готовий вкладати в інфраструктуру, то від цього виграють усі, бо він ці кошти залишає тут", — розповідає Наболотний.

Чи зможуть чернівчани користуватися стадіоном

Директор комунального спортивно-оздоровчого підприємства "Буковина" Ігор Наболотний у коментарі Суспільному повідомив, що однією з умов аукціону є те, щоб стадіон залишився у вільному користуванні для містян.

У пресслужбі міськради Суспільному повідомили, що в оренду передають частину стадіону, а з орендарем узгодять безплатний доступ чернівчан до бігових доріжок, щоб вони могли займатися фізкультурою та спортом. Для цього визначать графік.

Крім цього, за зверненням міськради на стадіоні проводитимуть чемпіонати України, кубки міста, оздоровчі заходи та спортивні змагання. Також навчальні тренування чернівецьких спортивних шкіл.

Чому стадіон здають в оренду

Раніше на пресконференції 7 березня міський голова Роман Клічук сказав, що міськрада зацікавлена в тому, щоб здати в оренду стадіон, оскільки грошей на його утримання й ремонт з бюджету не вистачає.

Водночас сказав, що приватизувати стадіон не будуть, бо це заборонено законом. Крім оренди, майбутній орендар платитиме й земельний податок — приблизно 500 тисяч гривень на рік.

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