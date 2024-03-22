Жителі багатоквартирного будинку на вулиці Руській 219-Д у Чернівцях проти будівництва нового будинку впритул до їхнього. Кажуть, будинок осідає й на ньому з'являються тріщини, тому розпочинати поруч будівництво – небезпечно. Скасувати містобудівні умови для зведення будинку намагаються через суд. Суспільне Чернівці розповідає, що відомо про будівництво.

Будинок звели 13 років тому – зараз у ньому мешкають понад сто людей. Голова ОСББ Людмила Тарко каже, впритул до будинку планують почати будівництво нової будівлі. Частина мешканців побоюються, що це буде небезпечно для їхнього житла.

"Наш будинок дає сильну усадку. Тут вже раніше виривали котлован: попередній забудовник намагався забити палі, але одна паля пішла, потім друга... Він припинив це робити", – каже Тарко.

Усадка будинку на вулиці Руській, 219-Д. Людмила Тарко

Земля, на якій розташований будинок, перебуває у державній власності: спочатку нею користувалося УМВС, а останні шість років – головне управління нацполіції області. Крім цього, частина квартир у будинку належить нацполіції, решту – мешканці купували у забудовника. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу управління капітального будівництва нацполіції області Любов Гуряк.

Оскільки квартирами володіють ГУНП та ОСББ, будинок не змогли зареєструвати як житлову будівлю за адресою Руська, 219-Д. Через це мешканці мають право власності тільки на квартири, але не можуть користуватися землею.

"Цю земельну ділянку ми намагалися отримати з 2012 року, бо вона передбачена для обслуговування цього будинку. Будинок не може бути без землі: він не висить в повітрі й квартири не висять у повітрі", – каже Тарко.

Цьогоріч нацполіція планує зводити на цій ділянці другий блок будинку впритул до вже зведеної будівлі. Гуряк каже, сусідній будівлі це не нашкодить.

"Це окреме будівництво. У містобудівній документації йдеться, що збудований житловий будинок треба враховувати під час забудови ділянки. Тобто, забудова землі не має перевищувати 35%. Фундаменти будинків не будуть пов'язані між собою, тому сильного навантаження на будинки не буде", – Гуряк.

Мешканці звернулися до міськради

На лютневій сесії міськради голова ОСББ звернулася до депутатів, щоб скасувати містобудівні умови на будівництво. Каже, у документі не врахований їхній будинок. Також просила створити комісію та не видавати дозвіл на початок підготовчих робіт без врахування права співвласників цього будинку.

На комісії головний архітектор міста Дмитро Домітрюк сказав, при проєктуванні новобудови зведену будівлю врахують.

"У відомостях відсутня інформація про право власності на нерухоме майно, тобто, воно не підтягує цей об'єкт. Але це не впливає на проєктування, бо ми показали цей будинок на графіці. Проєктувальник має замовити топографічний план ділянки й зобов'язаний враховувати будинок. До того ж має обстежити стан будинку", – каже Домітрюк.

Комісія міськради рекомендувала нацполіції та ОСББ зробити експертизу ділянки й визначити, чи справді нове будівництво може нашкодити будинку. Наразі експертиза триває.

За рекомендацією комісії, нацполіція не має починати будівництво без висновків експертиз. Водночас ОСББ хоче скасувати містобудівні умови через суд – справу поки не розглядали.

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