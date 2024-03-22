15 одиниць боєприпасів та залишки гільз і снарядів виявили чернігівські піротехніки поблизу кладовища "Яцево" у Новоселівці, що неподалік Чернігова. На цій ділянці вони працюють два тижні. Скільки ще працюватимуть та що ускладнює їхню роботу — про це далі у матеріалі.

Розміновують, щоб розширити території під захоронення

Начальник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Чернігівській області Микола Самойлов розповідає:

"Ми вже знайшли близько 15 одиниць боєприпасів, які є дуже небезпечними для місцевого населення. Також знайдено безпечних залишків у вигляді гільз, снарядів АГС та СПГ-9. "

Начальник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Чернігівській області Микола Самойлов. Суспільне Чернігів

Микола Самойлов каже, запит на розмінування цих територій вони отримали від комунального підприємства "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування". Саме кладовище після активних бойових дій на Чернігівщині змогли повністю розмінувати на початку 2023 року. Зараз же тут хочуть розширити території під захоронення, тож необхідна допомога піротехніків.

"В нас по плану стоїть обстеження 60-ти гектарів прилеглої території. З яких вже успішно розміновано шість з половиною гектарів. Роботи плануємо завершити близько кінця літа", — говорить Микола Самойлов.

Що знайшли на очах у знімальної групи Суспільного

На очах у знімальної групи Суспільного піротехніки знаходять декілька боєприпасів. Їх обережно складають у спеціально визначене місце.

Боєприпаси, знайдені чернігівськими саперами. Суспільне Чернігів

"Сьогодні (22 березня — ред.) ми знайшли артилерійський снаряд 33 міліметри. Також на цій ділянці трапляються ВОГи-17 та багато іншої небезпеки. В середньому 5-7 таких от. В нас підлий ворог, він може навіть під такі снаряди класти мінні пастки, які можуть від того, що снаряд піднімуть чи здвинуть з місця, спрацювати та вибухнути", — розказує старший сапер чернігівської піротехнічної частини Ярослав Карацюба.

Старший сапер чернігівської піротехнічної частини Ярослав Карацюба. Суспільне Чернігів

Заважає рослинність, сміття та нестача людей

Піротехніки кажуть: їхня робота ускладнюється тим, що на цій території багато сухої рослинності та сміття. Також їм не вистачає людей.

"У нас працює всього 74 чоловіки особового складу, а роботи на всю область дуже-дуже багато. Також частина особового складу бере участь у розмінуванні інших областей, таких як Харківська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська", — каже Микола Самойлов.

За його словами, загалом від початку повномасштабного вторгнення чернігівські піротехніки розмінували близько 40 тисяч гектарів області та знешкодили понад 50 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів.

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