НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Покращуємо територію біля палацу": на Вінниччині висадили понад сто кущів лаванди
КУЛЬТУРАдовкілляЕКОЛОГІЯРегіони

"Покращуємо територію біля палацу": на Вінниччині висадили понад сто кущів лаванди

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Понад сто кущів лаванди висадили у Тиманівці Тульчинської громади. Квіти на території парку поруч із садибою Шереметьєвих висаджували у рамках акції “Лавандова Мрія”, яку на початку березня зініціював місцевий краєзнавець Олександр Безбах.

На Вінниччині висадили понад сто кущів лаванди
Школярі висаджують лаванду. Фото: Суспільне Вінниця
"Необхідно покращувати територію палацу, тому ми вирішили вільні місця засадити лавандою, оскільки рослина невибаглива, має внести свої корективи в оздоблення маєтку. Долучилися дуже багато людей", — розповів Олександр Безбах.

15 кущів фіолетової лаванди закупили і викладачі та студенти туристичного відділення Тульчинського коледжу культури.

На Вінниччині висадили понад сто кущів лаванди
Лаванда, яку висадили у Тиманівці Тульчинської громади. Фото: Суспільне Вінниця

Восьмикласниця Олександра розповіла, що проживає неподалік садиби, тож сюди разом із друзями приходять часто. Коли лаванда зацвіте, то це, на думку дівчини, буде дуже гарна локація для фотосесій.

На Вінниччині висадили понад сто кущів лаванди
Школярі висаджують лаванду. Фото: Суспільне Вінниця
"Щоб наше село було більш привабливим та яскравішим. Багато з друзями тут гуляємо, дуже приємно, що тут буде рости лаванда і будемо приходити сюди", — сказала Олександра.
На Вінниччині висадили понад сто кущів лаванди
Лаванда яку висадили у Тиманівці Тульчинської громади. Фото: Суспільне Вінниця

Під лаванду виділили 5 соток землі, сказав Олександр Безбах. Майже половину уже засадили. Загалом, територія парку це 17 гектарів, із них майже три місцеві розчистили та засадили квітами, деревами, вічнозеленими кущами. Роблять це, аби садиба Шереметьєвих, якій майже 200 років стала привабливою для туристів, розповів Безбах.

"Висадили сто хвойних дерев ялинки, сосни, ялівці, а також 20 дубів висадили, стараємося розмножувати кущі троян, першоцвіти, крокуси", — сказав Безбах.

Тиманівська садиба

На Вінниччині висадили понад сто кущів лаванди
Тиманівська садиба. Фото: Суспільне Вінниця

Тиманівську садибу наприкінці 18 століття розпочав будувати князь Готфрід Четвертинський. Продовжив князь Олексій Бахметьєв-Протасов. Він надав палацу нинішнього вигляду у стилі неоготики, розповів Безбах. По завершенні Другої Світової, на території садиби тривалий час діяв санаторій для хворих на туберкульоз. Наразі, аби зупинити руйнування палацу місцеві розчищають хащі, зорганізовують культурні заходи. У планах і реконструкція приміщення.

У рамках акції "Лавандова мрія" на подвір'ї парку уже висадили білі, рожеві, фіолетові та сині квіти. Триватиме акція до травня, бо, за словами місцевої жительки Людмили, саме до цього часу можна висаджувати цю рослину.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
писанки розпис бджолиний віск заняття діти Краматорськ Донецька область
"Це заспокоює на тлі обстрілів". У Краматорську дітей вчать розпису писанок воском: як прикрашають яйця
Грамофон та платівка із нью-йоркським записом "Щедрика" 1922 року
У Вінниці вперше презентували платівку із нью-йоркським записом "Щедрика" 1922 року
Адам Ляхович грає на дудці-викрутці
Грає на дудці-викрутці, плете коші з пластику і пише псалми: історія 90-річного Адама Ляховича з Рівненщини
Виставка, картини херсонських художників
"Ми існуємо, ми творці, ми малюємо — всупереч обставинам". Оксана Оснач про виставку робіт херсонських митців у Києві
На початок