Понад сто кущів лаванди висадили у Тиманівці Тульчинської громади. Квіти на території парку поруч із садибою Шереметьєвих висаджували у рамках акції “Лавандова Мрія”, яку на початку березня зініціював місцевий краєзнавець Олександр Безбах.

Школярі висаджують лаванду. Фото: Суспільне Вінниця

"Необхідно покращувати територію палацу, тому ми вирішили вільні місця засадити лавандою, оскільки рослина невибаглива, має внести свої корективи в оздоблення маєтку. Долучилися дуже багато людей", — розповів Олександр Безбах.

15 кущів фіолетової лаванди закупили і викладачі та студенти туристичного відділення Тульчинського коледжу культури.

Лаванда, яку висадили у Тиманівці Тульчинської громади. Фото: Суспільне Вінниця

Восьмикласниця Олександра розповіла, що проживає неподалік садиби, тож сюди разом із друзями приходять часто. Коли лаванда зацвіте, то це, на думку дівчини, буде дуже гарна локація для фотосесій.

Школярі висаджують лаванду. Фото: Суспільне Вінниця

"Щоб наше село було більш привабливим та яскравішим. Багато з друзями тут гуляємо, дуже приємно, що тут буде рости лаванда і будемо приходити сюди", — сказала Олександра.

Лаванда яку висадили у Тиманівці Тульчинської громади. Фото: Суспільне Вінниця

Під лаванду виділили 5 соток землі, сказав Олександр Безбах. Майже половину уже засадили. Загалом, територія парку — це 17 гектарів, із них майже три місцеві розчистили та засадили квітами, деревами, вічнозеленими кущами. Роблять це, аби садиба Шереметьєвих, якій майже 200 років стала привабливою для туристів, розповів Безбах.

"Висадили сто хвойних дерев ялинки, сосни, ялівці, а також 20 дубів висадили, стараємося розмножувати кущі троян, першоцвіти, крокуси", — сказав Безбах.

Тиманівська садиба

Тиманівська садиба. Фото: Суспільне Вінниця

Тиманівську садибу наприкінці 18 століття розпочав будувати князь Готфрід Четвертинський. Продовжив князь Олексій Бахметьєв-Протасов. Він надав палацу нинішнього вигляду у стилі неоготики, розповів Безбах. По завершенні Другої Світової, на території садиби тривалий час діяв санаторій для хворих на туберкульоз. Наразі, аби зупинити руйнування палацу місцеві розчищають хащі, зорганізовують культурні заходи. У планах і реконструкція приміщення.

У рамках акції "Лавандова мрія" на подвір'ї парку уже висадили білі, рожеві, фіолетові та сині квіти. Триватиме акція до травня, бо, за словами місцевої жительки Людмили, саме до цього часу можна висаджувати цю рослину.