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Завдано збитків на понад 200 тис грн: на Вінниччині незаконно вирубали дерева біля водойми
ЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

Завдано збитків на понад 200 тис грн: на Вінниччині незаконно вирубали дерева біля водойми

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Вирубані дерева біля водойми
Місце в селі Огіївка Гайсинської міської територіальної громади, де були незаконно вирубані дерева . Фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області

На Вінниччині виявили масове знищення зелених насаджень. Загальний розмір шкоди заподіяної внаслідок пошкодження та незаконної рубки дерев становить 241 634 гривні.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.

"Всього знищено 180 шт. дерев різних порід та діаметрів навколо водного об’єкту в с. Огіївка на території Кіблицького старостинського округу Гайсинського району", — йдеться в повідомленні.

Матеріали по даному факту направлені до правоохоронних органів.

"Зауважимо, що зелені насадження у межах прибережної захисної смуги навколо водного об’єкту виконують надзвичайно важливу функцію для навколишнього середовища. Однак, не всі громадяни дотримуються визначених норм та правил щодо охорони зелених насаджень та прибережних захисних смуг, а особливо у межах населених пунктів", — зазначили в екоінспекції.

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