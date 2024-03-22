Як підготувати до переведення годинника: поради хмельницького лікаря

В Україні о третій ночі 31 березня переводитимуть годинник на одну годину вперед. До переходу на "літній" час потрібно підготуватись, щоб не було негативних наслідків для здоров’я.

Як це зробити, розповів головний державний санітарний лікар Хмельниччини Микола Габрикевич.

"Оскільки ми будемо спати на одну годину менше, то деякі люди можуть відчути від цього дискомфорт. Тому варто підготувати організм до нового графіку, щоб мінімізувати на нього негативний вплив", — пояснив Микола Габрикевич.

За його словами, у період переведення годинника потрібно уникати великих фізичних навантажень і більше відпочивати.

"Є дослідження, де йдеться про те, що у перші дні після переведення стрілок на "літній" час кількість нещасних випадків на виробництві зростає майже на 5%, крім того, на 8% підвищується ризик інсультів. Саме тому варто дати собі можливість пристосуватися до нового розпорядку дня", — зазначив головний державний санітарний лікар Хмельниччини.

Микола Габрикевич розповів, попри всі обставини потрібно старатись не нервувати. Знизити рівень стресу може допомогти заспокійлива музика, трав'яний чай, регулярна піша прогулянка на свіжому повітрі.

"У цей період і не лише варто уникати надмірностей в їжі. Найкраще дотримуватись принципу "тарілки здорового харчування". Потрібно виключити з раціону жирну й гостру їжу, крім того, менше їсти солодкого та мучного. Рекомендовано відмовитись від кави й алкоголю, адже ці напої можуть негативно впливати на нервову систему і посилити стрес від зміни розпорядку дня", — пояснив Микола Габрикевич.

За його словами, у перші дні після переведення годинника водіям потрібно бути обережними на дорозі, адже порушення режиму та нестача сну можуть погіршити концентрацію уваги. У такому стані не варто сідати за кермо.

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