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Мати загиблого оборонця Петра Циби з Вінниччини просить присвоїти синові звання Героя України
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Мати загиблого оборонця Петра Циби з Вінниччини просить присвоїти синові звання Героя України

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Петро Циба
Петро Циба. Фото з відкритих джерел

Загиблому оборонцеві з Вінниччини — Петрові Цибі — просять присвоїти звання Героя України. Відповідну петицію на сайті президента зареєструвала мати захисника Валентина Антонюк.

Петро Циба (1997 року народження) був мешканцем села Човновиця Оратівської громади. Після школи навчався у Білоцерківському НАУ на економічному факультеті, паралельно навчанню у 2016 році підписав контракт на кафедру військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України за програмою "Підготовки офіцерів запасу". Здобув вищу освіту та звання молодшого лейтенанта.

Петро займався ремонтами автомобілів. Тому з перших днів повномасштабної війни допомагав ЗСУ, лагодив автівки військовим. 22 червня 2023 року його призвали до лав Збройних Сил України. Оборонець був офіцером 36 бригади, служив молодшим лейтенантом, командиром 1 взводу морської піхоти 2 роти морської піхоти військової частини А 2777.

Петро Циба брав активну участь у бойових діях на Донецькому та Херсонському напрямках. 4 жовтня 2023 року у селі Пригірʼя Херсонської області військовий отримав поранення, несумісне з життям.

"Мій син від початку і до кінця своїх днів стояв на захисті нашої Батьківщини. Він гідно виконував обовʼязки не тільки як командира, але як і людини. Його побратими зазначили, що він був справжнім воїном, людиною слова та мужності, зразком незламності та мужності духу. Він усвідомлював, що на їхніх плечах лежить відповідальність за майбутнє всього українського народу. Петро загинув, відстоюючи та захищаючи право на наше з вами безпечне життя, віддавши своє", — написала Валентина Антонюк.

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