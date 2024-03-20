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Трьох загиблих оборонців з Вінниччини посмертно нагородили орденами "За мужність" III ступеня
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Трьох загиблих оборонців з Вінниччини посмертно нагородили орденами "За мужність" III ступеня

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Тиврівська громада
Вручення ордена "За мужність" ІІІ ступеня сім'ї загиблого оборонця. Тиврівська територіальна громада, Facebook

Трьох полеглих оборонців із Тиврівської громади, що на Вінниччині, посмертно нагородили орденами "За мужність" ІІІ ступеня. Відзнаки вручили родинам захисників.

Трьох загиблих оборонців з Вінниччини посмертно нагородили орденами "За мужність" III ступеня
Вручення нагороди сім'ї полеглого захисника. Тиврівська територіальна громада, Facebook

Про це повідомили на Facebook-сторінці громади.

Посмертно нагородили:

молодшого сержанта-кулеметника кулеметного відділення кулеметного взводу в/ч А4628 Володимира Муравського (1977 року народження) на псевдо "Муравей" із Тиврова. Загинув оборонець на Донеччині;

солдата-кулеметника кулеметного відділення кулеметного взводу в/ч А4628 — тиврівчанина Сергія Слободянюка (1991 року народження). Військовий загинув на Донеччині;

солдата водія-електрика в/ч А1302 Олексія Бригу (1986 року народження) із села Рахни-Польові. Загинув оборонець на Донеччині.

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