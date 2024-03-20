Трьох полеглих оборонців із Тиврівської громади, що на Вінниччині, посмертно нагородили орденами "За мужність" ІІІ ступеня. Відзнаки вручили родинам захисників.
Вручення нагороди сім'ї полеглого захисника. Тиврівська територіальна громада, Facebook
Про це повідомили на Facebook-сторінці громади.
Посмертно нагородили:
молодшого сержанта-кулеметника кулеметного відділення кулеметного взводу в/ч А4628 Володимира Муравського (1977 року народження) на псевдо "Муравей" із Тиврова. Загинув оборонець на Донеччині;
солдата-кулеметника кулеметного відділення кулеметного взводу в/ч А4628 — тиврівчанина Сергія Слободянюка (1991 року народження). Військовий загинув на Донеччині;
солдата водія-електрика в/ч А1302 Олексія Бригу (1986 року народження) із села Рахни-Польові. Загинув оборонець на Донеччині.