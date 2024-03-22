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"Сформувалася команда відповідальних людей": донори з Острозької громади щомісяця їздять здавати кров у Рівне
ДонорРегіони

"Сформувалася команда відповідальних людей": донори з Острозької громади щомісяця їздять здавати кров у Рівне

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Щомісяця приблизно 20 людей з Острозької громади їздять здавати кров у Рівне. Такі донор-тури започаткували з жовтня 2022 року. Найближча поїздка запланована на 6 квітня.

Про це в етері Українське радіо. Рівне. розповіла донорка та ініціаторка донорських рейсів з Острозької громади до обласного центру Наталія Ярмолович.

Як розповіла волонтерка, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, охочих стати донорами було багато. Щодня орієнтовно по 300 людей приходили до Рівненського центру служби крові.

"Але десь через два місяці ажіотаж зник. Тоді я почала думати, як людей з Острога довозити в обласний центр. Багато в кого нема можливості й часу їхати спеціально в Рівне, щоб здати кров. Тоді член нашої команди Артем Алексеєв дав ідею, ми звернулися в місцеве управління освіти з проханням, щоб вони виділяли нам шкільний автобус для довозу людей в Рівне", — пригадала Наталія Ярмолович.

Перша поїздка донорів з Острозької громади відбулася 1 жовтня 2022 року. Спочатку, зі слів ініціаторки, людей відгукнулося мало. Але після активного розповсюдження інформації донорів стало більше. Зараз орієнтовно 20 людей з громади щомісяця долучаються до здачі крові.

"У мене сформувалася команда відповідальних людей, які здають кров регулярно. Бувають випадки, що людина хоче бути донором, але у неї є протипокази, або її кров не підходить. Наприклад, не має чіткого резусу. Тоді такі люди можуть допомагати в поширенні інформації і залучати інших до донорства", — розповіла Наталія Ярмолович.

Донори з Острозької громади щомісяця здають кров у Рівненському центрі служби крові
Перший донорський рейс з Острозької громади 1 жовтня 2022 року. Фото: Управління оствіти, молоді та спорту виконкому Острозької міськради

З її слів, одна із проблем українського суспільства — відсутність культури донорства:

"Серед моїх знайомих чимало таких, хто боїться цього. Їм важко перебороти страх: хтось боїться голки, хтось — крові, хтось — стереотипів. І важко людину переконати у протилежному, доки вона сама не зрозуміє, наскільки це важливо. Що вся кров, незалежно від групи та резусу, є дорогоцінною. Що здача крові не шкодить здоров'ю".

Донори з Острозької громади щомісяця здають кров у Рівненському центрі служби крові
Донорський рейс з Острозької громади, 19 лютого 2024 року. Фото: Рівненський обласний центр служби крові

Наталія Ярмолович зазначила, що для багатьох людей мотивація в донорстві — це зробити добро і врятувати комусь життя:

"Одна донація крові рятує три життя. Але є люди, яких окремо мотивують інші речі. Наприклад, додаткові оплачувані дні до відпустки, безкоштовна перевірка стану свого організму. Адже якщо зі станції переливання після забору працівники вам не телефонують, значить, все з кров'ю добре".

Донори з Острозької громади щомісяця здають кров у Рівненському центрі служби крові
Донори з Острозької громади, 19 лютого 2024 року. Фото: Рівненський обласний центр служби крові

Як стати донором

На сторінці Рівненського обласного центру служби крові у Facebook інформують, що лля кроводачі донорам потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код, якщо це ID-картка, то довідку про місце реєстрації.

Здавати кров не можуть молодші 18 років та люди з вагою до 50 кг.

Донація можлива не частіше, ніж через 60 днів після попередньої здачі.

Перед цим не можна вживати алкоголь, препарати сильної дії, про прийом всіх інших лікарських засобів слід повідомляти терапевту.

Напередодні радять їсти кашу без масла та молока і виключити з раціону банани, горіхи.

Донори з Острозької громади щомісяця здають кров у Рівненському центрі служби крові
Меню для донора крові. Фото: Рівненський обласний центр служби крові

Де здати кров у Рівному

Здати кров Рівненському обласному центрі служби крові можна у будні з 8:00 до 12:30 та з 13:30 до 14:30, за адресою — вул. Степана Бандери, 31. Номер телефону реєстратури: 067 36 34 144.

Також центр приймає донорів кожної першої і третьої суботи місяця з 8:00 о 12:30.

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