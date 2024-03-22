Демобілізований боєць з Волині повернувся на роботу в лісове господарство

34-річний Юрій Палюх із села Вишеньки Луцького району служив у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. Разом із побратимами з 100 бригади воював 9 місяців на межі Донецької та Луганської областей, на Лиманському напрямку.

Суспільному чоловік розповів, у цивільному житті працював лісівником. Демобілізувався місяць тому і повернувся у лісове господарство.

Юрій Палюх патрулював ліс. Суспільне Луцьк

На війні Юрій Палюх був кулеметником. Повернувся додому після народження третьої дитини. Разом з дружиною виховують 9-річного сина Дмитра, 6-річну доньку Наталку та шестимісячну Мілану.

"Найважче було лягати спати, я плакала, діти плакали. Найважче було чекати дзвінка, коли подзвонить. Чекаєш день, ніч, знову день, а дзвінка не має. І дивишся чи він в мережі. От так, але, ми дочекалися", — пригадує дружина Юрія Віта Палюх.

Дружина Віта Палюх з найменшою донькою Міланою. Суспільне Луцьк

Наразі чоловік повернувся на роботу у Ківерцівське лісове господарство, де вже шостий рік працює інженером охорони і захисту лісу.

"Ліс — то моє життя. Після повернення з фронту одразу поїхав на роботу, аби посадити саджанці дуба і ялини", — говорить Юрій Палюх.

Юрій Палюх повернувся на роботу в Ківерцівське лісництво. Суспільне Луцьк

Чоловік додає: у цивільному житті часто згадує побратимів, яких втратив у бою. Попри усе пережите, каже Юрій, вірить у перемогу України.

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